16 марта в банке обменяли монеты номиналом 5 и 25 копеек, собранные во время акции «Монетка на добро», которую запустила николаевская школьница.

Об этом идет речь в программе «Объектив» на телеканале НИС-ТВ.

Как сообщалось, николаевская школьница, волонтер Лидия Немлий запустила акцию по сбору монет номиналом 5 и 25 копеек. Вырученные деньги пойдут на потребности детского онкогематологического отделения. Изначально девочка поставила копилку в своей гимназии. Узнав об этом, николаевцы активно подхватили идею.

— Я была в шоке, когда узнала, что кроме как в гимназии, кто-то еще собирал монетки. Мне очень-очень приятно, — сказала Лидия Немлий.

16 марта копилки, установленные в разных местах Николаева, привезли в отделение «Ощадбанка». На протяжение двух недель небезразличные люди «набросали» больше 18 пятилитровых емкостей и две коробки.