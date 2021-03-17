16 марта в банке обменяли монеты номиналом 5 и 25 копеек, собранные во время акции «Монетка на добро», которую запустила николаевская школьница.
Об этом идет речь в программе «Объектив» на телеканале НИС-ТВ.
Как сообщалось, николаевская школьница, волонтер Лидия Немлий запустила акцию по сбору монет номиналом 5 и 25 копеек. Вырученные деньги пойдут на потребности детского онкогематологического отделения. Изначально девочка поставила копилку в своей гимназии. Узнав об этом, николаевцы активно подхватили идею.
— Я была в шоке, когда узнала, что кроме как в гимназии, кто-то еще собирал монетки. Мне очень-очень приятно, — сказала Лидия Немлий.
16 марта копилки, установленные в разных местах Николаева, привезли в отделение «Ощадбанка». На протяжение двух недель небезразличные люди «набросали» больше 18 пятилитровых емкостей и две коробки.
Ранее в Николаеве состоялась акция, направленная на привлечение внимания общественности к людям с орфанными заболеваниями.
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16 марта в банке обменяли монеты номиналом 5 и 25 копеек, собранные во время акции «Монетка на добро», которую запустила николаевская школьница.
Об этом идет речь в программе «Объектив» на телеканале НИС-ТВ.
Как сообщалось, николаевская школьница, волонтер Лидия Немлий запустила акцию по сбору монет номиналом 5 и 25 копеек. Вырученные деньги пойдут на потребности детского онкогематологического отделения. Изначально девочка поставила копилку в своей гимназии. Узнав об этом, николаевцы активно подхватили идею.
— Я была в шоке, когда узнала, что кроме как в гимназии, кто-то еще собирал монетки. Мне очень-очень приятно, — сказала Лидия Немлий.
16 марта копилки, установленные в разных местах Николаева, привезли в отделение «Ощадбанка». На протяжение двух недель небезразличные люди «набросали» больше 18 пятилитровых емкостей и две коробки.
Ранее в Николаеве состоялась акция, направленная на привлечение внимания общественности к людям с орфанными заболеваниями.