Европейский суд по правам человека изменил подход к отбору дел для первоочередного рассмотрения.

Об этом сообщает Pravo.ua

ЕСПЧ отметил, что последняя процессуальная реформа, начатая в 2010 году, официально завершена в ноябре 2020 года, позволила Суду сократить ряд дел, ожидающих рассмотрения с 160 тысяч нерассмотренных дел в 2011 году до 65 тысяч сегодня. В этой реформе внимание сосредотачивалось на объеме дел, рассматриваемых судом, и решался вопрос минимизации нерассмотренных обращений.

Одновременно Суд придерживался политики приоритетов, чтобы ускорить время обработки и решать важнейшие, серьезные и наиболее неотложные дела оперативно. Сейчас в ЕСПЧ установлено семь категорий дел, от срочных заявлений и до категорически неприемлемых.

Однако некоторые важные дела отыскиваются в категориях с меньшим приоритетом, и фактически для их рассмотрения нужно 5-6 лет. Это дела палат, имеющих особое значение для развития системы защиты прав человека, и которые поднимают новые вопросы относительно толкования и применения Конвенции о защите прав человека и основных свобод.

Именно эти дела, которые сейчас называются «делами о влиянии» станут новой основой для стратегии ЕСПЧ.

Президент ЕСПЧ Роберт Спано заявил перед Комитетом министров Совета Европы, что новое время заставляет изменять и совершенствовать судебные механизмы.

— В начале 2021 необходима смена парадигмы. Суд все больше усиливал свою политику установления приоритетов, больше сосредотачиваясь на оперативном выявлении «дел о влиянии» и соответствии для заявителей и государств-членов. Успех Суда больше не будет измеряться в первую очередь общим количеством дел, рассматриваемых за определенный период, а тем, как он рассматривал важнейшие дела в рамках нашей политики приоритетов, те, которые являются наиболее важными для заявителей, каждого государства-члена, а также для широкого европейского правового пространства, — рассказал Роберт Спано.

Эти «дела влияния» будут определены на основе определенных заранее определенных критериев. Обработкой всех других дел (которые не являются ни приоритетными, ни «делами о влянии») в будущем заниматься комитеты из трех судей, а не палаты из семи судей, как это было принято в нынешней итерации ЕСПЧ.

Ранее НикВести сообщали, что Европейский суд по правам человека принял к рассмотрению иск Украины против РФ о нарушении прав человека во временно оккупированном Крыму.