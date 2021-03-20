19 марта в воинской части Нацгвардии 3039, расположенной в Николаеве, состоялся день открытых детей. Увидеть военнослужащих и спецтранспорт пришли семьи, где воспитываются дети с инвалидностью.

Об этом идет речь в сюжете программы «Объектив» на НИС-ТВ.

Подопечные благотворительного фонда «Доброта и доверие» частые гости на мероприятиях, которые проводят военнослужащие Нацгвардии, поэтому решили устроить экскурсию для подшефных.

Мамы, которые все свое время посвящают воспитанию и реабилитации детей, такому событию обрадовались, говорится в сюжете. Во-первых, это возможность на несколько часов отвлечься от повседневности. Во-вторых, полученные эмоции — бесценны.

Для посетителей обустроили демонстрационную площадку, которую условно поделили на несколько локаций. Среди них — кинологи со служебной овчаркой Диком, от которой дети были в восторге. Рядом нацгвардейцы в обмундировании. В таком виде, со щитками и в шлемах, они выходят на охрану порядка во время массовых беспорядков. Детям также показали оборудование и спецавтомобили.

— Главная цель этого мероприятия — показать не только нашим посетителям, которые к нам нам пришли, а и всему обществу, что Национальная гвардия Украины — это уважение нашей нации. Быть военнослужащим Национальной гвардии — это почетно, не боязно и престижно, — рассказал замкомандира воинской части Дмитрий Мартышко.

Ранее сообщалось, что дети с инвалидностью из Николаева снялись в дизайнерской одежде для проекта «Fashion party».