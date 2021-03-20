Жители Николаева пожаловались на процесс кронирования деревьев в Ингульском районе. Они считают, что метод обрезки изуродовал деревья.

Об этом, в частности, написал Александр Голобродский на своей странице в Facebook.

Он опубликовал обрезанные деревья во дворе по улице Южной, 29.

«Свежее «кронирование»... Цензурных слов уже не осталось... Наш мэр и его дровосеки — мерзкие ублюдки, уничтожающие город! Спасибо всем, кто голосовал за этого подонка! P.S. Что там новая глава района? Не хочет ли проявить инициативу и остановить этот беспредел? Или начальник не велит?», — возмутился он.

Также на кронирование пожаловались в группе «Зеленый Николаев». Жительница Николаева отметила, что в администрации Ингульского района на жалобу ей ответили, что действующих договоров на обрезку деревьев нет.

Отметим, что в феврале Департамент ЖКХ Николаевского горсовета объявил тендер на услуги по обрезке деревьев. Аукцион должен состояться только 23 марта.

Напомним, ранее сообщалось, при реконструкции сквера «Николаевский» в Ингульском районе Николаева подрядчик вырубил десятки дубов.

Директор Департамента жилищно-коммунального хозяйства Сергей Коренев отметил, что для благоустройства неблагоустроенного объекта придется чем-то пожертвовать

В свою очередь мэр Николаева Александр Сенкевич хочет проектировать пешеходные зоны в городе вокруг деревьев, чтобы избежать их вырубки.

Разработчик проекта реконструкции сквера «Николаевский» заявил, что снос ряда дубов при выполнении работ был обусловлен их хаотичной посадкой и требованием строительных норм и норм благоустройства.