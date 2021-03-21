19 марта в районе проведения операции Объединенных сил, защищая суверенитет и целостность Украины, в результате обстрелов позиций минометов 120 калибра и гранатометов разных систем погиб студент Международного классического университета имени Пилипа Орлика, военнослужащий 36-й отдельной бригады морской пехоты, младший сержант Андрей Грабар.

Об этом сообщили в университете Пилипа Орлика.

«Смелым морским пехотинцем, хорошим сыном и патриотом своей страны навеки останется Андрей Грабар в памяти украинского народа. Андрей служил на контрактной службе с 2015 года. Горькая весть о невосполнимой утрате всколыхнула сегодня наш университет. Большое горе пришло в семью Грабар. В зоне АТО погиб сын. Андрею было всего 25… Он был обычным парнем, со своими планами и мечтами на жизнь, которое так внезапно оборвалась ... Трудно найти слова утешения, когда останавливается сердце родного человека ... Искренне разделяем горе семьи. Невозможно словами залечить боль и горечь от потери родного ребенка. Мы не в состоянии изменить обстоятельства, только просим Всевышнего дать сил перенести боль утраты .... Вечная память Андрею! Коллектив и студенты Университета им. Филиппа Орлика глубоко скорбят и выражают искренние слова соболезнования родным и близким Андрея», - говорится в сообщении.