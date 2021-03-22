За минувшие сутки коронавирус в Украине обнаружили у 7893 человек, зафиксировано 157 летальных случаев, 2993 пациента выздоровели.

Об этом свидетельствуют данные Минздрава по состоянию на утро понедельника, 22 марта, пишет «Новое время».

Суточный показатель заболеваемости традиционно снизился на выходных. Днем ранее обнаружили более 11 тысяч инфицированных, до этого три дня подряд фиксировали более 15 тысяч заболевших в сутки.

Всего за все время пандемии в Украине заболело 1 554 256 человек, из них 1 260 842 выздоровели, летальных исходов — 30 098.

Правительство продлило карантин в Украине до 30 апреля. С 24 февраля он стал адаптивным, страну снова поделили на зоны.

В красной зоне находятся шесть областей — Закарпатская, Житомирская, Ивано-Франковская, Одесская, Черновицкая и Киевская, а также Киев.

Ряд областей оранжевой зоны вводят дополнительные ограничения. В частности, в Николаеве планируют с 24 марта ужесточить карантин — будут закрыты ТРЦ, кинотеатры, рестораны, запрещены массовые мероприятия.

Напомним, что в связи с ростом заболеваемости на коронавирус в отведенных под лечение COVID-19 больницах Николаева не осталось свободных палат, а койки больным обустраивают в коридорах.