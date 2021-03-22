Всего в Николаевской области первую из двух доз вакцины против коронавируса получили 3599 человек, за сутки — 30.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения.

Всего с начала вакцинации в Украине первую прививку получили 111 24 человека, за сутки — 2 715 человек.

При этом вторую дозу вакцины в стране получил только один человек.

Больше прививок в сутки сделали в Донецкой области — 770. Также среди лидеров Житомирская (310) и Киевская (270) области.

За все время наибольшее прививок сделали в Донецкой (9014), Киевской (8019) и Днепропетровской (7099) областях.

Меньше всего прививок за 21 марта сделали в Харьковской (20), Закарпатской, Николаевской и Херсонской (по 30) областях. Кроме того, в Киеве, Кировоградской, Львовской и Хмельницкой областях не сделали ни одной прививки.

Напомним, что ряд областей оранжевой зоны вводят дополнительные ограничения. В частности, в Николаеве планируют с 24 марта ужесточить карантин — будут закрыты ТРЦ, кинотеатры, рестораны, запрещены массовые мероприятия.

Кроме этого, в связи с ростом заболеваемости на коронавирус в отведенных под лечение COVID-19 больницах Николаева не осталось свободных палат, а койки больным обустраивают в коридорах.