Всего в Николаевской области первую из двух доз вакцины против коронавируса получили 3599 человек, за сутки — 30.
Об этом сообщает Министерство здравоохранения.
Всего с начала вакцинации в Украине первую прививку получили 111 24 человека, за сутки — 2 715 человек.
При этом вторую дозу вакцины в стране получил только один человек.
Больше прививок в сутки сделали в Донецкой области — 770. Также среди лидеров Житомирская (310) и Киевская (270) области.
За все время наибольшее прививок сделали в Донецкой (9014), Киевской (8019) и Днепропетровской (7099) областях.
Меньше всего прививок за 21 марта сделали в Харьковской (20), Закарпатской, Николаевской и Херсонской (по 30) областях. Кроме того, в Киеве, Кировоградской, Львовской и Хмельницкой областях не сделали ни одной прививки.
Напомним, что ряд областей оранжевой зоны вводят дополнительные ограничения. В частности, в Николаеве планируют с 24 марта ужесточить карантин — будут закрыты ТРЦ, кинотеатры, рестораны, запрещены массовые мероприятия.
Кроме этого, в связи с ростом заболеваемости на коронавирус в отведенных под лечение COVID-19 больницах Николаева не осталось свободных палат, а койки больным обустраивают в коридорах.
|
Проект «Новая деревня»: одену рубаху, пойду на село – Зеленский гуляет, и мне весело…Александр Жолобецкий
|
Християни та католикиСтанислав Мартиросов
Всего в Николаевской области первую из двух доз вакцины против коронавируса получили 3599 человек, за сутки — 30.
Об этом сообщает Министерство здравоохранения.
Всего с начала вакцинации в Украине первую прививку получили 111 24 человека, за сутки — 2 715 человек.
При этом вторую дозу вакцины в стране получил только один человек.
Больше прививок в сутки сделали в Донецкой области — 770. Также среди лидеров Житомирская (310) и Киевская (270) области.
За все время наибольшее прививок сделали в Донецкой (9014), Киевской (8019) и Днепропетровской (7099) областях.
Меньше всего прививок за 21 марта сделали в Харьковской (20), Закарпатской, Николаевской и Херсонской (по 30) областях. Кроме того, в Киеве, Кировоградской, Львовской и Хмельницкой областях не сделали ни одной прививки.
Напомним, что ряд областей оранжевой зоны вводят дополнительные ограничения. В частности, в Николаеве планируют с 24 марта ужесточить карантин — будут закрыты ТРЦ, кинотеатры, рестораны, запрещены массовые мероприятия.
Кроме этого, в связи с ростом заболеваемости на коронавирус в отведенных под лечение COVID-19 больницах Николаева не осталось свободных палат, а койки больным обустраивают в коридорах.