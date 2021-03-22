По состоянию на утро 22 марта в Николаевской области зарегистрировано 301 новый случай COVID-19.

Об этом сообщили в Николаевской облгосадминистрации.

Из всех 48 575 (+301) подтвержденных случаев по месту проживания:

Николаев — 32130 (+181);

Первомайск — 1574 (+20);

Южноукраинск — 1515 (+2);

Вознесенск — 1301 (+1);

Очаков — 1026 (+25);

Арбузинский район — 578;

Баштанский район — 650 (+5);

Березанский район — 580 (+1);

Братский район — 418;

Березнеговатский район — 285;

Веселиновский район — 481;

Витовский район — 1818 (+25);

Вознесенский район — 486 (+1);

Врадиевский район — 372 (+4);

Еланецкий район — 221;

Доманевский район — 639 (+10);

Казанковский район — 493;

Кривоозерский район — 295;

Николаевский район — 671 (+3);

Новобугский район — 493 (+8);

Новоодесский район — 1047 (+5);

Очаковский район — 458 (+9);

Первомайский район — 553 (+1);

Снигиревский район — 491.

Заболевание COVID-19 установлено у 1897 (+7) работников учреждений здравоохранения.

Выздоровели больных за сутки — 0, всего выздоровели — 40572. Умерло всего от последствий COVID-19 — 935, за сутки — 12.

Напомним, что ряд областей оранжевой зоны вводят дополнительные ограничения. В частности, в Николаеве планируют с 24 марта ужесточить карантин — будут закрыты ТРЦ, кинотеатры, рестораны, запрещены массовые мероприятия.

Напомним, что в связи с ростом заболеваемости на коронавирус в отведенных под лечение COVID-19 больницах Николаева не осталось свободных палат, а койки больным обустраивают в коридорах.