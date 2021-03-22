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По состоянию на утро 22 марта в Николаевской области зарегистрировано 301 новый случай COVID-19.
Об этом сообщили в Николаевской облгосадминистрации.
Из всех 48 575 (+301) подтвержденных случаев по месту проживания:
Заболевание COVID-19 установлено у 1897 (+7) работников учреждений здравоохранения.
Выздоровели больных за сутки — 0, всего выздоровели — 40572. Умерло всего от последствий COVID-19 — 935, за сутки — 12.
Напомним, что ряд областей оранжевой зоны вводят дополнительные ограничения. В частности, в Николаеве планируют с 24 марта ужесточить карантин — будут закрыты ТРЦ, кинотеатры, рестораны, запрещены массовые мероприятия.
Напомним, что в связи с ростом заболеваемости на коронавирус в отведенных под лечение COVID-19 больницах Николаева не осталось свободных палат, а койки больным обустраивают в коридорах.
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По состоянию на утро 22 марта в Николаевской области зарегистрировано 301 новый случай COVID-19.
Об этом сообщили в Николаевской облгосадминистрации.
Из всех 48 575 (+301) подтвержденных случаев по месту проживания:
Заболевание COVID-19 установлено у 1897 (+7) работников учреждений здравоохранения.
Выздоровели больных за сутки — 0, всего выздоровели — 40572. Умерло всего от последствий COVID-19 — 935, за сутки — 12.
Напомним, что ряд областей оранжевой зоны вводят дополнительные ограничения. В частности, в Николаеве планируют с 24 марта ужесточить карантин — будут закрыты ТРЦ, кинотеатры, рестораны, запрещены массовые мероприятия.
Напомним, что в связи с ростом заболеваемости на коронавирус в отведенных под лечение COVID-19 больницах Николаева не осталось свободных палат, а койки больным обустраивают в коридорах.