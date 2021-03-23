Жители Николаева в очередной раз просят представителей городской власти очистить улицы города от бродячих собак, которые стаями нападают на прохожих.

Соответствующие просьбы они публикуют в группе Contact Center при Николаевском городском совете в Facebook.

В частности, николаевец Максим Купина просит безвозвратно отловить бродячих собак на территории парка «Лески».

— В парке «Лески» директор парка Андриевская три года назад демонтировала металлическое ограждение защищающее территорию сосен парка «Лески» от бродячих собак, теперь там среди двадцати сантиметровых саженцев сосны лежит стая бродячих собак. Прошу восстановить демонтированное ограждение и безвозвратно отловить бродячих собак, указанных на фото — пребывание собак в парке запрещено, - написал Максим Купина.

Кроме этого жительница города Анастасия Анастасия просит убрать бродячих собак в спальных районах Николаева: «Кто занимается «очищением» дворов от бездомных собака, которые кидаются на людей? Очень нужно очистить дворы улицы Космонавтов 57, 57-а, 59 и 59-а».

Также жительница Николаева Марина Иваненко рассказала, что бродячие собаки в Заводском районе города нападают на прохожих и добавила, что КП «Центр защиты животных» игнорирует данную проблему.

— Огромная стая собак бегает и нападает на людей возле Таврии В и ЖК «Ривьера». Центр по защите животных игнорирует эту проблему. Просим совершить безвозвратный отлов и обеспечить безопасность передвижения жителям микрорайона.

Напомним, 13 февраля в микрорайоне Северный в Николаеве стая бродячих собак напала на мужчину, одна из них прокусила ему ногу. Спустя неделю николаевцы опубликовали в группе Contact Center при Николаевском городском совете обращения к представителям городской власти с просьбой решить проблему бездомных собак, которые кидаются на прохожих.

В январе НикВести писали, что в течение 2020 года в коммунальное предприятие «Центр защиты животных» Николаевского городского совета с заявлениями об укусе бродячими собаками обратилось 33 человека.