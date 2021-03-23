Во вторник, 23 марта, правоохранители объявили подозрение одному из организаторов субботних беспорядков под Офисом Президента в поддержку активиста Сергея Стерненко.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

«Сегодня, 23 марта, следователи столичной полиции по согласованию с процессуальными руководителями (прокурорами) объявили о подозрении одному из организаторов акции у здания Офиса президента Украины, состоявшейся 20 марта», — говорится в сообщении.

Действия подозреваемого квалифицировали как хулиганство.

Подозрение объявили активисту Сергею Филимонову. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Напомним, 20 марта у Офиса президента состоялась акция в поддержку Сергея Стерненко, ее участники бросали в здание файеры и подожгли табличку «Президент Украины».

Также митингующие разбили стекло одной двери Офиса президента. Впоследствии полиция задержала одного из участников акции Владислава Сорда (Стафийчука). Ему инкриминируют ч. 4 статьи 296 (хулиганство), санкция предусматривает 3-7 лет лишения свободы. Заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко отметил, что полицейские задержали человека, «который бил стекла в дверях Офиса президента».