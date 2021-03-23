На улицах города отловили более 200 бродячих собак с начала 2021 года.

Об этом сообщил директор Центра защиты животных Виктор Линник в комментарии НикВести.

По словам Виктора Линника, эти данные внесены в отчет о работе центра за январь-февраль текущего года.

— Если брать 2 месяца, мы составляли отчет, это более 200 животных. Если какие-то услуги нужно оказывать за пределами города, это осуществляется на коммерческой основе. Но пока еще мы этого не делали, потому что предприятие максимально загружено, — рассказал Виктор Линник.

Он также объяснил, что КП «Центр защиты животных» не только занимается отловом бездомных собак в Николаеве, но и предоставляет горожанам услуги по утилизации трупов животных, в том числе домашних.

— Сейчас предприятие работает в штатном режиме. Обращаются люди, мы выезжаем на заявки в порядке очереди и отлавливаем животных. Занимаемся и коммерческими услугами. У нас заключены договоры с администрациями районов, мы подбираем трупы и сжигаем их в крематоре. Также люди обращаются к нам, если у них умирает домашнее животное, они сами привозят его (труп животного, — прим.) и мы его сжигаем. Это является нашей коммерческой деятельностью, — пояснил директор предприятия.

Ранее НикВести писали, что жители Николаева в очередной раз просят представителей городской власти очистить улицы города от бродячих собак, которые стаями нападают на прохожих.

В феврале стая бродячих собак напала на жителя микрорайона Северный, одна из них прокусила ему ногу. Спустя неделю николаевцы опубликовали в группе Contact Center при Николаевском городском совете обращения к властям с просьбой решить проблему бездомных собак.

В январе сообщалось, что в течение 2020 года в коммунальное предприятие «Центр защиты животных» Николаевского городского совета с заявлениями об укусе бродячими собаками обратилось 33 человека.