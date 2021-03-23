На текущий год на работу коммунального предприятия «Центр защиты животных» в Николаеве выделили 7 миллионов гривен из городского бюджета.

Об этом рассказал директор Центра защиты животных Виктор Линник в комментарии НикВести.

По словам Виктора Линника, в 2020 году центр не получал бюджетных средств и работал исключительно за счет предоставления коммерческих услуг.

— Мы не были получателями бюджетных средств, мы зарабатывали по тендеру, то есть, за коммерческую деятельность. Как таковых средств на счету у нас нет, есть финансирование с помощью Государственной казначейской службы. То есть, мы подаем заявки и в рамках них выставляем счета, нам оплачиваются услуги — заработная плата, коммунальные услуги, медикаменты, топливо. Если у нас возникла необходимость, например, закупить топливо для автомобилей, мы заключаем договор, отдаем документы в казначейскую службу, затем они проходят через департамент жилищно-коммунального хозяйства, и потом это выплачивается в рамках той сметы, которая запланирована на год, — объяснил Виктор Линник.

Кроме того, он сообщил, что объем выделенных «Центру защиты животных» бюджетных средств на 2021 год составил 7 миллионов гривен. По его словам, финансирование организации урезали более чем вдвое из-за пандемии коронавируса.

— Было запланировано на 2021 год выделить почти 15 миллионов — 14 миллионов 800 тысяч, однако мы получили чуть больше, чем в два раза меньше. Но мы понимаем, что сейчас эпидемия, дефицит бюджета и много средств запланировано на финансирование медицинской сферы, — добавил директор коммунального предприятия.

Напомним, по состоянию на 19 января 2021 года на счету коммунального предприятия «Центр защиты животных» Николаевского горсовета не было средств.

Год назад сообщалось, что из-за отсутствия финансирования «Центра защиты животных» его ресурсов хватает только на сбор и утилизацию трупов животных на территории Николаева.

В июне 2020 года стало известно, что остаток средств на счету КП «Центр защиты животных» Николаевского горсовета составил 79 тысяч 220 гривен. В ответе на информационный запрос НикВести директор центра отметил, что этой суммы хватит только на 7 дней полноценной работы предприятия.

В декабре 2020 года НикВести писали, что департамент жилищно-коммунального хозяйства Николаевского горсовета потратит 1,8 миллионов гривен на отлов, стерилизацию и вакцинацию 360 бездомных котов и собак за 17 дней.