Министр здравоохранения Максим Степанов назвал регионы Украины, где ситуация с коронавирусом является «достаточно напряженной». Среди них Николаевская, Одесская, Киевская и Житомирская области, а также Киев.

Об этом Максим Степанов заявил во время брифинга 30 марта, пишет РБК-Украина.

По его словам, в Украине наблюдает рост госпитализаций пациентов с коронавирусом. Сейчас уже заняты почти 54% больничных коек для COVID.

— Ситуация разная по регионам. Достаточно напряженная ситуация в городе Киев, в Одесской, Николаевской, Киевской, Житомирской областях — там, где увеличивается количество заполненных коек, — заявил Максим Степанов.

Напомним, за прошедшие сутки, 29 марта, в Николаевской области первую дозу вакцины от COVID-19 получили 330 человек, всего с начала кампании вакцинации прививку сделали уже 6889 николаевцев.