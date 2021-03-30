По состоянию на утро 30 марта загруженность коек в учреждениях здравоохранения Николаевской области, определенных для госпитализации пациентов с подтвержденным случаем COVID-19, составляет 72,8%.

Об этом свидетельствуют данные управления здравоохранения Николаевской ОГА.

На стационарном лечении в учреждениях здравоохранения области, развернутых под госпитализацию больных с COVID-19 находится 1795 человек, из них:

в КНП «Николаевский областной центр лечения инфекционных болезней» — 124 больных;

Первомайская центральная районная больница — 93 больных и 17 человек с подозрением;

городская больница № 1 Николаева — 243 больных;

родильный дом № 1 Николаева — 24 больных;

Южноукраинска городская многопрофильная больница — 71 больной и 7 с подозрением;

Баштанская центральная районная больница — 18 больных и 4 с подозрением;

Вознесенская городская многопрофильная больница — 67 больных и 3 с подозрением;

Новобугская центральная районная больница — 61 больной и 1 с подозрением;

городская больница № 3 Николаева — 171 больной и 54 человека с подозрением;

городская детская больница № 2 Николаева — 19 больных и 15 человек с подозрением;

городская больница № 5 Николаева — 210 больных и 121 человек с подозрением;

Николаевская областная детская клиническая больница — 21 больной и 7 с подозрением;

Николаевская центральная районная больница — 48 больных;

Новоодесская центральная районная больница — 87 больных и 3 с подозрением;

Николаевский региональный фтизиопульмонологический медицинский центр — 115 больных и 2 человека с подозрением;

Доманевская центральная районная больница — 47 больных и 17 человек с подозрением;

Очаковская многопрофильная больница — 95 больных и 2 человека с подозрением;

Снигиревская центральная районная больница — 22 больных и 6 с подозрением.

Ранее сообщалось, что в Николаевской области за сутки 287 больных коронавирусом.

Напомним, за прошедшие сутки, 29 марта, в Николаевской области первую дозу вакцины от COVID-19 получили 330 человек, всего с начала кампании вакцинации прививку сделали уже 6889 николаевцев.