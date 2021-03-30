По состоянию на утро 30 марта загруженность коек в учреждениях здравоохранения Николаевской области, определенных для госпитализации пациентов с подтвержденным случаем COVID-19, составляет 72,8%.
Об этом свидетельствуют данные управления здравоохранения Николаевской ОГА.
На стационарном лечении в учреждениях здравоохранения области, развернутых под госпитализацию больных с COVID-19 находится 1795 человек, из них:
Ранее сообщалось, что в Николаевской области за сутки 287 больных коронавирусом.
Напомним, за прошедшие сутки, 29 марта, в Николаевской области первую дозу вакцины от COVID-19 получили 330 человек, всего с начала кампании вакцинации прививку сделали уже 6889 николаевцев.
По состоянию на утро 30 марта загруженность коек в учреждениях здравоохранения Николаевской области, определенных для госпитализации пациентов с подтвержденным случаем COVID-19, составляет 72,8%.
Об этом свидетельствуют данные управления здравоохранения Николаевской ОГА.
На стационарном лечении в учреждениях здравоохранения области, развернутых под госпитализацию больных с COVID-19 находится 1795 человек, из них:
Ранее сообщалось, что в Николаевской области за сутки 287 больных коронавирусом.
Напомним, за прошедшие сутки, 29 марта, в Николаевской области первую дозу вакцины от COVID-19 получили 330 человек, всего с начала кампании вакцинации прививку сделали уже 6889 николаевцев.