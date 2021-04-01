По состоянию на 1 марта 2021 года общая сумма задолженности по заработным платам в Николаевской области составила 39,6 миллиона гривен.

Об этом свидетельствуют данные Главного управления статистики в Николаевской области.

К началу года долги по зарплатам на Николаевщине составляли 47,2 миллиона, из которых 26,7 — по Николаеву. К 1 февраля сумма долга по области снизилась на 2,3 миллиона гривен за счет погашения в Баштанском, Первомайском и Вознесенском районах. Однако по Николаеву цифра выросла на 7,7 миллиона, а к 1 марта еще на 5,2.

Таким образом долг по зарплатам в Николаеве с начала года увеличился на 12,9 миллиона гривен.

Напомним, в январе 2021 года средняя официальная зарплата в Николаевской области составила 12 тысяч 535 гривен. В феврале она немного снизилась.

Отметим, что с начала 2020 года и до ноября долг по зарплатам на предприятиях и в учреждениях Николаева вырос на треть.