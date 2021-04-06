Мобильный госпиталь из поселка Богородчаны в Ивано-Франковской области переместили в город Славута Хмельницкой области, на территорию Славутской городской больницы.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

«Госпиталь состоит из 35 палаток, из которых 24 — это госпитальная база, рассчитанная на 120 коек. В госпитале работает блок интенсивной терапии и палаты для пациентов. Каждая койка оборудована индивидуальным кислородным концентратором», — говорится в сообщении.

Уточняется, что госпиталь оборудован автономными системами жизнеобеспечения и может самостоятельно функционировать как учреждение здравоохранения.

На месте организована работа штаба и налажено взаимодействие с местными органами власти и медицинской службой области. Госпиталь полностью готов к приему пациентов с COVID-19.