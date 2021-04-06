Для того, чтобы решить проблемы с отходами на Кинбурнской косе, громады, Нацпарк и бизнес должны объединиться и организовать процесс сортировки мусора, а также установить локальные очистные сооружения.

Такое мнение высказал и.о. директора Национального природного парка «Белобережье Святослава» Юрий Козловский в программе «Добрый вечер» на НИС-ТВ.

По его мнению, единственный выход решить вопрос удаления отходов на Кинбурне — приближение места переработки к месту их образования. Он добавил, что за последний год уменьшились количество резонансных новостей по поводу мусора на территории заповедной зоны. Также Юрий Козловский отмечает, что часто Нацпарку приписывают «мусорные» проблемы, которые касаются населенных пунктов, расположенных рядом.

— Но наш подход такой. Мы не делим Кинбурнскую косу на «наше» и «ваше», кто за что отвечает. Мы готовы подставлять свое плечо и приветствуем любые попытки (навести порядок, прим.) будь то предприниматели, которые на территории ландшафтного парка работают, или от территориальной громады, которая в населенных пунктах организовывает такую работу. Любые действия, которые позволят нам системно очистить всю Кинбурнскую косу. И я думаю, что Национальный парк должен быть в авангарде всего этого, задавая стратегию и пример. Таким примером является на сегодняшний день сортировка отходов и удаление жидких отходов. В населенных пунктах все же концентрация людей на порядок выше, чем в наших лагерях, рекреационных пунктах. И насколько мне известно, к сожалению, проблема стоков на сегодня не решена, — отметил Юрий Козловский.

По его мнению, необходимо обустраивать локальные очистные сооружения, которые будут перерабатывать отходы не только парка, но и баз отдыха, а также населенных пунктов. Поэтому, по его мнению, Нацпарк должен объединиться с предпринимателями и громадами в этом вопросе.

Он добавил, что крупные известные базы отдыха уже обустроены небольшими очистными сооружениями. К примеру, в предыдущие года Нацпарк заключал договор с базой отдыха «Зори» — «Машпроект» «Ракета-2», согласно которым база отдыха размещала стоки «Белобережья Святослава» у себя. Однако сейчас, в связи со сменой руководства госпредприятия, такой договоренности пока нет.

По его мнению, оптимальным вариантом было бы создание коммунального предприятия на Кинбурне, которое будет перерабатывать твердые бытовые отходы и заниматься очисткой стоков.

— Что касается органики, при правильной сортировке, эта органика, которая сегодня считается мусором, может оказаться полезным удобрением, которое хорошо подходит для песчаных грунтов Кинбурна. Здесь вопрос не столько в больших средствах, а в сознательности людей, которые принимают участие в предоставление рекреационных услуг, — добавил он.

Напомним, что Кинбурнская коса вошла в список 100 лучших туристических локаций со всей Украины по версии журнала The Ukrainians.

Ранее вице-губернатор Николай Маринов рассказал о том, что в ОГА хотят организовать территорию Кинбурнской косы и определить места, где будут развивать туризм.

Также сообщалось, что на Кинбурнской косе в Геродотовом лесу неизвестные устроили свалку.