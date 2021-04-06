Межотраслевая ассоциация по развитию систем теплоснабжения «Укртеплокоммунэнерго» и ряд теплогенерирующих компаний разработали дорожную карту выхода из кризиса теплоснабжающих предприятий.

Об этом сообщили на коммунальном предприятии «Николаевоблтеплоэнерго».

Согласно документу, ключевыми направлениями выхода из кризиса являются:

— ОКП «Николаевоблтеплоэнерго» поддерживает разработанную дорожную карту, ведь работа фактически всех теплоснабжающих предприятий на сегодня является убыточной. Мы оказались в условиях, когда речь не идет о развитии, мы едва ведем хозяйственную деятельность. Экономически необоснованные тарифы, высокие цены на энергоресурсы, недавно подписанный Меморандум о взаимопонимании по урегулированию проблемных вопросов в сфере централизованного снабжения тепловой энергии и снабжения горячей воды, не позволяет сегодня изменить условия работы предприятий тепловой сферы — это все сегодня не позволяет и нашему предприятию, и нашим коллегам из других регионов Украины проводить качественную ремонтную кампанию, закрывать долги за энергоресурсы и развиваться в целом. К тому же, счета многих предприятий, и «Николаевоблтеплоэнерго» заблокированы из-за долгов перед НАК «Нафтогаз Украины». Это масштабная проблема, требующая детального, взвешенного изучения и урегулирования на государственном уровне. Я надеюсь, что наша совместная позиция будет услышана, — прокомментировал директор «Николаевоблтеплоэнерго» Николай Логвинов.