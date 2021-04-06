Украина заключила договор с американской корпорацией Pfizer на поставку 10 миллионов доз вакцины против коронавируса.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, передает пресс-служба Офиса Президента.

— Сегодня очень важный день для Украины и для украинцев — мы сегодня наконец подписали важный контракт с компанией Pfizer на поставку 10 млн доз вакцины Pfizer. Это действительно сложно было сделать, но благодаря разговору с руководителем компании Pfizer Альбертом Бурлой — у меня с ним был разговор 8 февраля — он пообещал, что сделает все возможное и невозможное. И сделал это, — сказал Владимир Зеленский.

Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак отметил, что сотрудничество с американскими фармацевтическими компаниями будет продолжаться и расширяться.

В ОП напомнили, что 8 февраля Владимир Зеленский провел телефонный разговор с председателем правления, главным исполнительным директором фармацевтической компании Pfizer Альбертом Бурлой, во время которого председатель правления Pfizer пообещал сделать все возможное, чтобы Украина получила первые партии вакцины по контракту быстрее.

Ранее сообщалось, что китайской CoronaVac на Николаевщине будут вакцинировать маломобильных людей, Pfizer — пожилых.

Напомним, Николаевская область запросила у МОЗ дополнительные 3000 доз вакцины AstraZeneca.

Ранее стало известно, что лабораторный контроль китайской вакцины Coronavac от COVID-19 может продлиться до 9 апреля.