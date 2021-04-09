В Николаеве для решения проблемы подвоза медиков на работу необходимо выделить специальный транспорт, который будет заниматься исключительно перевозкой медицинских работников.

Такое мнение в комментарии НикВестям выразил главный врач Николаевской больницы скорой медицинской помощи Александр Демьянов.

Он рассказал, что уже обратился с этой инициативой в городское управление здравоохранения, где пообещали «рассмотреть все возможные варианты».

— Я в прошлом году и в этом году управлению уже предлагал: пусть выведут транзитными маршрутами маршрутки или автобусы с буквой «М» (медицина) и будут садиться не по пропускам, которые сейчас никто не проверяет, а по справкам, что человек работает в медицинском учреждении. И они (медики, — прим.) будут подтягиваться, чтобы доехать до магистрали какой-нибудь и там, чтобы подобрала постоянно курсирующая маршрутка. Это уже легче, — рассказал Александр Демьянов.

Александр Демьянов считает, что медработникам городских больниц немного проще добраться до работы, чем тем, кто работает в областных учреждениях.

— В чуть меньшей степени, потому что в областных учреждениях все-таки работает больше людей из области. У нас она (проблема подвоза, — прим.) тоже есть. Но не решаемых проблем нет. У нас нет проблем, которые можно решить организационным путем. Мы пошли по тому пути, чтобы основной упор сделать сейчас на тот персонал, который живет в городе. Кто живет за городом, кто хотел — отпустил в отпуск за свой счет, — пояснил Александр Демьянов.

Он рассказал, что на время карантина для медработников БСМП разработали скользящий график работы. Некоторым медикам приходится задерживаться на работе, чтобы приходящие на смену успевали добраться.

— Добираются теми маршрутками, которые должны по пропускам работать. Зачастую, они либо не берут людей, либо берут на тех остановках, где загружаются полностью, и потом просто нет мест. Сейчас у нас скользящий график работы. Мы понимаем, как сейчас тяжело людям доехать. Работаем беспрерывно за счет тех смен, которые могу чуть задержаться, — сказал Александр Демьянов.

Александр Демьянов подытожил, что оптимальное решение проблемы подвоза медиков состоит в том, чтобы оплатить для них отдельный транспорт.

Как сообщалось, медперсонал николаевской городской больницы №1, которая является ковидным госпиталем, добирается на рабочие места с помощью общественного транспорта в графике его работы, а также благодаря бесплатным поездкам в такси Uklon и коллегам с собственным авто.

Напомним, глава Николаевского облсовета Анна Замазеева шокирована количеством медработников, которые нуждаются в подвозе на работу в областные больницы.