На сегодняшний день в Николаевской области эпидемиологический порога заболеваемости гриппом и острыми респираторными заболеваниями превышен на 14,5%.

Об этом информирует Николаевская облгосадминистрация.

Ситуация определена как признак эпидемиологической опасности.

Как сообщалось, по состоянию на утро 11 апреля в Николаевской области зарегистрировано 416 новых случаев COVID-19. Из этого числа 220 новых случаев приходится на Николаев.

В Украине за минувшие сутки выявили 12 112 новых случаев коронавируса, 10 апреля.