На сегодняшний день в Николаевской области эпидемиологический порога заболеваемости гриппом и острыми респираторными заболеваниями превышен на 14,5%.
Об этом информирует Николаевская облгосадминистрация.
Ситуация определена как признак эпидемиологической опасности.
Как сообщалось, по состоянию на утро 11 апреля в Николаевской области зарегистрировано 416 новых случаев COVID-19. Из этого числа 220 новых случаев приходится на Николаев.
В Украине за минувшие сутки выявили 12 112 новых случаев коронавируса, 10 апреля.
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Небувалий локдаун, дивне енергезбереження, треш та ганьба у Верховній РадіСтанислав Мартиросов
На сегодняшний день в Николаевской области эпидемиологический порога заболеваемости гриппом и острыми респираторными заболеваниями превышен на 14,5%.
Об этом информирует Николаевская облгосадминистрация.
Ситуация определена как признак эпидемиологической опасности.
Как сообщалось, по состоянию на утро 11 апреля в Николаевской области зарегистрировано 416 новых случаев COVID-19. Из этого числа 220 новых случаев приходится на Николаев.
В Украине за минувшие сутки выявили 12 112 новых случаев коронавируса, 10 апреля.