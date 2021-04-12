Автомобили возле стадиона в парке Победы. Фото Facebook Виктории Переверзевой

Депутат Николаевского городского совета и член партии «Европейская солидарность» Виктория Переверзева считает необходимым ввести ограничения въезда автомобилей на территорию парка «Победа».

Об этом она написала на своей странице в Facebook.

Виктория Переверзева считает, что необходимо ввести жесткие правила парковки на территории всего города.

— Никакой инвестиционной привлекательности, развития или благоустройства не будет, пока мы не научим водителей элементарной культуры вождения. Поэтому, на ближайшей профильной комиссии подниму вопрос ограничения въезда на территорию парка, а в дальнейшем присоединяюсь к разработке всех предложений о правилах парковки в Николаеве, - сообщила Виктория Переверзева.

По ее словам парковка машин на «велодорожке», которая находится вокруг стадиона в парке «Победы», создает неудобства для окружающих.

— На территории парка есть велодорожки, такие, к сожалению, необычные для нашего города. За то у нас хватает «уникалов», которые не нашли лучшего места для парковки, чем на этих дорожках. Это притом, что есть удобные места для парковки перед парком, - добавила Виктория Переверзева.

Координатор движения «Велорух Николаев» Руслан Кретов в комментарии НикВести отметил, что «велодорожка» вокруг стадиона на территории парка «Победы» является вообще беговой. По его словам там просто кто-то поставил разметку, что можно ездить и велосипедистам. На счет парковки автомобилей отмечает, что там действительно отсутствуют соответствующие запрещающие знаки.

— Организовать парковку по городу, хорошая инициатива. Правильно организованная парковка позволит повысить безопасность всех участников дорожного движения. Из-за того, что некоторые люди паркуются на дороге в первом ряду, где есть оживленное движение транспорта, - 70% велосипедистов нарушают правила дорожного движения и ездят по пешеходной зоне. Особенно на Центральном проспекте, - сказал Руслан Кретов.

Местные жители в группе обращений при Николаевском городском совете, также просят оградить пляж «Стрелка» в парке «Победы» от проезда на его территорию машин.

Следы от езды машин на пляже Стрелка. Фото Facebook Илья Закорецкий

Недавно Николаевский городской голова Александр Сенкевич, после поездки в Днепр, поручил проработать вопрос обустройства платных парковок в городе.

Напомним, новая команда департамента энергетики и энергоэффективности Николаевского городского совета планирует реконструировать парк «Победы». Однако глава Николаевской облгосадминистрации Виталий Ким считает, что на данный момент нет смысла передавать парк департаменту энергоэффективности.