На территории Тилигульского регионального ландшафтного парка началось строительство трех крупных искусственных платформ — островков для гнездования редких околоводных птиц.
Об этом сообщила глава Николаевского облсовета Анна Замазеева на своей странице в Facebook.
Она отметила, что строительство стало результатом переговоров между областной властью и Тилигульской ветроэлектростанцией.
Первые три острова общей площадью 500 квадратных метров расположатся на закрытых озерах и мелководьях Тилигульской Пересыпи в пределах Коблевской горомады.
Среди потенциальных будущих жителей островов две птички занесены в Красную книгу Украины — Шилоклювка и Ходулочник, остальные охраняется международными конвенциями.
Отмечается, что заповедные угодья поддерживают существование многих редких представителей орнитофауны, занесенных в Красную книгу Украины и Европейский красный список. Но даже в потенциально благоприятных условиях для воспроизведения многих видов птиц в Тилигульском парке наблюдается дефицит природных мест и низкая успеваемость их гнездования.
Напомним, в биосферном заповеднике Аскания-Нова из-за отравления зерном умерли умерли около 200 краснокнижных серых журавлей.
Еще 10 января сообщалось почти о 200 погибших журавлях. Сначала работники «Аскания-Нова» подумали, что журавли заразились птичьим гриппом, вспышку которого зафиксировали в соседнем районе, однако экспертиза выяснила, что это не птичий грипп.
Позже ученые обнаружили сельскохозяйственные угодья в буферной зоне заповедника, где было рассыпано отравленное зерно пшеницы — таким образом аграрии борются с грызунами.
По словам Виктора Гавриленко, речь идет о препарате пролонгированного действия: птицы не погибают сразу, а умирают через 3-5 дней, в течение которых хрипят и харкают кровью. Также он подчеркнул, что работник, который разбросал отравленное зерно, документов на использование химикатов не имел.
В марте также стало известно о погибших птицах в заповеднике.
На территории Тилигульского регионального ландшафтного парка началось строительство трех крупных искусственных платформ — островков для гнездования редких околоводных птиц.
Об этом сообщила глава Николаевского облсовета Анна Замазеева на своей странице в Facebook.
Она отметила, что строительство стало результатом переговоров между областной властью и Тилигульской ветроэлектростанцией.
Первые три острова общей площадью 500 квадратных метров расположатся на закрытых озерах и мелководьях Тилигульской Пересыпи в пределах Коблевской горомады.
Среди потенциальных будущих жителей островов две птички занесены в Красную книгу Украины — Шилоклювка и Ходулочник, остальные охраняется международными конвенциями.
Отмечается, что заповедные угодья поддерживают существование многих редких представителей орнитофауны, занесенных в Красную книгу Украины и Европейский красный список. Но даже в потенциально благоприятных условиях для воспроизведения многих видов птиц в Тилигульском парке наблюдается дефицит природных мест и низкая успеваемость их гнездования.
Напомним, в биосферном заповеднике Аскания-Нова из-за отравления зерном умерли умерли около 200 краснокнижных серых журавлей.
Еще 10 января сообщалось почти о 200 погибших журавлях. Сначала работники «Аскания-Нова» подумали, что журавли заразились птичьим гриппом, вспышку которого зафиксировали в соседнем районе, однако экспертиза выяснила, что это не птичий грипп.
Позже ученые обнаружили сельскохозяйственные угодья в буферной зоне заповедника, где было рассыпано отравленное зерно пшеницы — таким образом аграрии борются с грызунами.
По словам Виктора Гавриленко, речь идет о препарате пролонгированного действия: птицы не погибают сразу, а умирают через 3-5 дней, в течение которых хрипят и харкают кровью. Также он подчеркнул, что работник, который разбросал отравленное зерно, документов на использование химикатов не имел.
В марте также стало известно о погибших птицах в заповеднике.