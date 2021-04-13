На территории Тилигульского регионального ландшафтного парка началось строительство трех крупных искусственных платформ — островков для гнездования редких околоводных птиц.

Об этом сообщила глава Николаевского облсовета Анна Замазеева на своей странице в Facebook.

Она отметила, что строительство стало результатом переговоров между областной властью и Тилигульской ветроэлектростанцией.

Первые три острова общей площадью 500 квадратных метров расположатся на закрытых озерах и мелководьях Тилигульской Пересыпи в пределах Коблевской горомады.

Среди потенциальных будущих жителей островов две птички занесены в Красную книгу Украины — Шилоклювка и Ходулочник, остальные охраняется международными конвенциями.

Шилоклювка Ходулочник

Отмечается, что заповедные угодья поддерживают существование многих редких представителей орнитофауны, занесенных в Красную книгу Украины и Европейский красный список. Но даже в потенциально благоприятных условиях для воспроизведения многих видов птиц в Тилигульском парке наблюдается дефицит природных мест и низкая успеваемость их гнездования.

Напомним, в биосферном заповеднике Аскания-Нова из-за отравления зерном умерли умерли около 200 краснокнижных серых журавлей.

Еще 10 января сообщалось почти о 200 погибших журавлях. Сначала работники «Аскания-Нова» подумали, что журавли заразились птичьим гриппом, вспышку которого зафиксировали в соседнем районе, однако экспертиза выяснила, что это не птичий грипп.

Позже ученые обнаружили сельскохозяйственные угодья в буферной зоне заповедника, где было рассыпано отравленное зерно пшеницы — таким образом аграрии борются с грызунами.

По словам Виктора Гавриленко, речь идет о препарате пролонгированного действия: птицы не погибают сразу, а умирают через 3-5 дней, в течение которых хрипят и харкают кровью. Также он подчеркнул, что работник, который разбросал отравленное зерно, документов на использование химикатов не имел.

В марте также стало известно о погибших птицах в заповеднике.