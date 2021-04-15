В Каменномостской объединенной территориальной громаде Первомайского района хотят посадить 3000 декоративных и плодовых деревьев.

Об этом рассказывается в сюжете программы “Объектив” на канале НИС-ТВ.

На территории Каменномостской ОТГ уже высадили 2000 деревьев, еще 1000 саженцев для посадки передадут местным жителям.

Глава Каменномостской ОТГ Александр Ляхов рассказал, что это елка, сосна, клен, орех, яблоня и персик. Больше 1500 деревьев местной общине дал глава частного акционерного общества «Подгурьевское» Дмитрий Бушилов. Еще 800 саженцев предоставил депутат Николаевского областного совета Игорь Савченко и часть дало КП «Катериновское лесничество».

— Во всех селах объединенной территориальной громады сейчас проходят мероприятия, чтобы улучшить благоустройство общины, - сказал Александр Ляхов.

Староста села Крымка Первомайского района Роман Бабич отметил, что весенние работы по благоустройству длятся уже более недели.

На территории села Крымка уже высажено 260 саженцев деревьев. Это елка, орех, клен, береза.

— Делаем все для озеленения территории, чтобы нашим детям что-то осталось, а не одни руины, - дополнил Роман Бабич.

Каменномостская ОТГ была создана в 2016 году. Административный центр громады - поселок Каменный Мост. в состав ОТГ входит два поселка и 13 сел.