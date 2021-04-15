Центральный районный суд Николаева рассмотрел ходатайство о продлении сроков содержания под стражей 31-летнего местного жителя. Его подозревают в вымогательстве и незаконном обращении с оружием.

Об этом пишет пресс-служба Центрального районного суда Николаева.

В начале заседания прокурор ходатайствовал о приобщении к материалам дела нового подозрения по части 2 статьи 189 и части 1 статьи 263.

Согласно материалам ходатайства, в январе 2021 мужчина, действуя в сговоре с другим человеком, требовал у двух местных жителей вернуть несуществующий долг в сумме 36000 долларов США, угрожая им применить насилие.

Прокурор отметил, что существующие риски не исчезли, настаивая на продлении меры пресечения. Защитник обвиняемого заявил, что содержание под стражей — слишком суровая мера.

Подозреваемый свою вину не признал. Наличие у него оружия, которое изъяли в ходе задержания, в частности, пистолет ТТ, он объяснил тем, что забрал его у подростков, так как опасался, что они могут себе навредить. Указанное оружие, по словам подозреваемого, он планировал передать сотрудникам полиции.

По результатам рассмотрения, следственный судья Галина Подзигун приняла решение продлить срок содержания под стражей в отношении подозреваемого до 15 июня 2021 года без определения размера залога.

Напомним,12 апреля состоялось новое заседание Ленинского районного суда Николаева по делу о нападении на заслуженного тренера Украины Сергея Корчинского. Обвиняемому Карену Саркисяну снова продлили личное обязательство на 60 суток.