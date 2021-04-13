Вчера, 12 апреля, состоялось новое заседание Ленинского районного суда Николаева по делу о нападении на заслуженного тренера Украины Сергея Корчинского. Обвиняемому Карену Саркисяну снова продлили личное обязательство на 60 суток.

Об этом НикВести сообщил адвокат потерпевшего Михаил Беркан.

Отметим, что мера пресечения в виде личного обязательства обязывает обвиняемого:

прибывать по каждому вызову в Ленинский районный суд Николаева;

не отлучаться без разрешения суда за пределы Николаевской области;

сообщать суду об изменении своего места жительства или регистрации, а также места работы;

воздерживаться от общения с потерпевшим и свидетелями в данном уголовном деле.

Также судом были изучены письменные доказательства в уголовном производстве

Отметим, что нападение на Сергея Корчинского было совершено ровно три года назад, 13 апреля 2018 года.

После случившегося он впал в кому, которая продлилась несколько месяцев. Сейчас спортсмен проходит сложную реабилитацию, на которую уходит значительная часть средств семьи Корчинских. В этом вопросе им также помогают воспитанники тренера.

Украинский боксер Сергей Деревянченко на встрече со своим тренером Сергеем Корчинским в январе 2020 года

Известно, что 15 февраля 2021 года решением суда Карену Саркисяну уже продлевали личное обязательство. В тот день двое свидетелей в деле не явились в суд для дачи показаний, поскольку «боялись за свою жизнь».

Напомним, данная мера пресечения обязывает обвиняемого прибывать в Ленинский районный суд Николаева по каждому вызову, не выезжать за пределы Николаевской области без разрешения суда, сообщать суду о новом месте жительства либо регистрации и места работы, а также воздерживаться от общения с потерпевшим и свидетелями в рамках уголовного дела.

Впервые такую меру задействовали 27 июля 2020 года, когда сменили на личное обязательство домашний арест Карена Саркисяна.

В августе 2020 года Ленинский районный суд Николаева приступил к рассмотрению дела о нападении на Сергея Корчинского, а спустя месяц, в суде состоялось слушание свидетелей.

Кроме того, в октябре 2020 года не состоялось судебное заседание по делу о нападении на тренера, поскольку на него не явились свидетели.

Спустя месяц, в ноябре прошлого года, в Ленинском районном суде Николаева состоялось слушание еще одного свидетеля по делу о нападении на Сергея Корчинского. После чего суд продлил меру пресечения обвиняемому в нападении на заслуженного тренера.

В декабре 2020 года в суде заслушали воспитанника Сергея Корчинского Алексея Григоровича в качестве свидетеля. После чего суд повторно продлил меру пресечения в виде личного обязательства обвиняемому Карену Саркисяну.

В январе этого года суд Николаева заслушал ещё двоих человек, ставших свидетелями нападения на заслуженного тренера Украины Сергея Корчинского, а в начале февраля в суде заслушали свидетеля по видеоконференции.