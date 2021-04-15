Вчера, 14 апреля, в Заводском районе Николаева провели проверку торговых заведений.
Об этом пишет Администрация Заводского района Николаевского городского совета на своей странице в Facebook.
Проверку осуществили сотрудники отдела координации торговли и предпринимательства администрации Заводского района совместно с сотрудниками Главного управления Госпродпотребслужбы в Николаевской области.
Специалисты проконтролировали торговлю на 18 объектах по улицам Сенная, Декабристов, Чкалова, 8 Марта и Дунаева.
Сотрудники Госпродпотребслужбы направили предписания и предупреждения владельцам учреждений об устранении обнаруженных недостатков.
Составлены соответствующие акты и 2 протокола по статье 42 КоАП «Нарушение санитарных норм». С руководителями и персоналом заведений провели беседу по соблюдению карантинных ограничений.
Напомним, в марте представители ВОО «Союз потребителей Украины» проверили сеть супермаркетов «Мида» в Николаеве.
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Вчера, 14 апреля, в Заводском районе Николаева провели проверку торговых заведений.
Об этом пишет Администрация Заводского района Николаевского городского совета на своей странице в Facebook.
Проверку осуществили сотрудники отдела координации торговли и предпринимательства администрации Заводского района совместно с сотрудниками Главного управления Госпродпотребслужбы в Николаевской области.
Специалисты проконтролировали торговлю на 18 объектах по улицам Сенная, Декабристов, Чкалова, 8 Марта и Дунаева.
Сотрудники Госпродпотребслужбы направили предписания и предупреждения владельцам учреждений об устранении обнаруженных недостатков.
Составлены соответствующие акты и 2 протокола по статье 42 КоАП «Нарушение санитарных норм». С руководителями и персоналом заведений провели беседу по соблюдению карантинных ограничений.
Напомним, в марте представители ВОО «Союз потребителей Украины» проверили сеть супермаркетов «Мида» в Николаеве.