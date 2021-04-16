В Первомайске жители одного из микрорайонов сами облагораживают территорию. В этом году акцию активно поддержала и молодежь.

Об рассказывается в сюжете канала «Объектив» в канале НИС-ТВ.

Жители «33 района» в Первомайске не первый год устраивают весеннюю уборку. Люди стали инициаторами установки пешеходного перехода, лежачего полицейского и ограничительного знака в виде «человечка».

Глава микрорайона «Квартал 33» Юрий Петраченко рассказал, что такая работа стала уже своеобразной традицией.

— Осенью и весной мы всегда стараемся убирать. В этом году много людей заболело, которые могли бы прийти. Хотя мы старемся придерживаться карантинных ограничений, - сказал Юрий Петраченко.

К общественным работам присоединилась и молодежь. Местный житель Павел Свирдан отметил, что их микрорайон может стать примером для других.

По словам местных жителей, они давно просят обратить внимание местного главы Олега Демченко на остановку общественного транспорта, которая нуждается в реконструкции.

Напомним, на территории регионального ландшафтного парка «Гранитно-степовое Побужье», в частности в селе Крымка и Катеринка Первомайского района, появится новый туристический проект«Прыжок в прошлое». Также тут планируют создать зону отдыха.