Директор ОКП «Николаевоблтеплоэнерго» Николай Логвинов сообщил, что в городе высокий показатель расчетов за услуги теплоснабжения.

Об этом он сказал в программе «Добрый вечер» на НИС-ТВ.

— Николаевцам могу сказать большое спасибо. Второй год подряд николаевцы рассчитываются не то чтобы великолепно, но очень хорошо. За прошлый сезон мы собрали 100% платежей. В этом году на сегодня процент сбора составляет 81%. Это при учете того, что мы выставили только 10 апреля счета за март, — сказал Николай Логвинов.

По мнению директора предприятия, высокий показатель оплаты связан с качеством работы ОКП — люди видят, за что платят.

— Люди видят, что мы не просто проедаем деньги, мы ремонтируем котельные, стоим новые теплотрассы, очень много изолируем. Думаю, что когда люди видят, что теплотрасса, которая была 10-15 лет голая, а теперь в изоляции и теплопотери минимальные, человеку понятно, за что он платит. Если ты выполняешь свою работу, в ответ получаешь результат. Плюс мы пытаемся обучить наших сотрудников не хамить, нормально разговаривать, предложить пойти на какие-то компромиссы — не можете заплатить сейчас, сделаем реструктуризацию не ломать человека. Потому что все понимают, люди не платят не от хорошей жизни, а потому что не получается. Плюс большинство плательщиков дисциплинированы. Не платят, в основном, те, кто не платил десятилетиями и считают себя очень модными и богатыми людьми. С ними отдельный разговор — и машины забирали, и имущество арестовывали. В судебном порядке, естественно, — добавил он.