В Великобритании объявят общенациональную минуту молчания сегодня в 17 часов по киевскому времени, что станет частью церемонии прощания с принцем Филиппом.

Об этом сообщает посольство Великобритании в Украине.

«Частью церемонии прощания с Его Королевским Высочеством Принцем Филиппом, герцогом Эдинбургским, станет общенациональная минута молчания в Британии, которая состоится 17 апреля в 17:00 по Киеву», — говорится в посте.

Как сообщалось, принц Филипп умер 9 апреля в возрасте 99 лет. Похороны супруга королевы Елизаветы II состоятся сегодня, 17 апреля.

Герцог Эдинбургский будет похоронен в королевском склепе часовни Святого Георгия.