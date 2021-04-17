В Великобритании объявят общенациональную минуту молчания сегодня в 17 часов по киевскому времени, что станет частью церемонии прощания с принцем Филиппом.
Об этом сообщает посольство Великобритании в Украине.
«Частью церемонии прощания с Его Королевским Высочеством Принцем Филиппом, герцогом Эдинбургским, станет общенациональная минута молчания в Британии, которая состоится 17 апреля в 17:00 по Киеву», — говорится в посте.
Как сообщалось, принц Филипп умер 9 апреля в возрасте 99 лет. Похороны супруга королевы Елизаветы II состоятся сегодня, 17 апреля.
Герцог Эдинбургский будет похоронен в королевском склепе часовни Святого Георгия.
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В Великобритании объявят общенациональную минуту молчания сегодня в 17 часов по киевскому времени, что станет частью церемонии прощания с принцем Филиппом.
Об этом сообщает посольство Великобритании в Украине.
«Частью церемонии прощания с Его Королевским Высочеством Принцем Филиппом, герцогом Эдинбургским, станет общенациональная минута молчания в Британии, которая состоится 17 апреля в 17:00 по Киеву», — говорится в посте.
Как сообщалось, принц Филипп умер 9 апреля в возрасте 99 лет. Похороны супруга королевы Елизаветы II состоятся сегодня, 17 апреля.
Герцог Эдинбургский будет похоронен в королевском склепе часовни Святого Георгия.