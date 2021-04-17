По состоянию на утро 17 апреля в Николаевской области зарегистрировано 430 новых случаев коронавирусного заболевания, выздоровели больных за сутки — 291, умерло 30 человек.
Об этом сообщают в Николаевской облгосадминистрации.
Из всех 58463 выявленных с начала эпидемии случаев по месту жительства:
Заболевание COVID-19 установлено у 2104 (+13) работников учреждений здравоохранения.
Выздоровели больных за сутки — 291, всего выздоровели — 46234. Умерло всего от последствий COVID-19 — 1415, за сутки — 30.
За последние сутки методом ПЦР обследовано — 846 человек, методом ИФА — 230.
Ранее сообщалось, что загруженность коек в ковидных госпиталях Николаева составляет 76%, а каждый 10 госпитализированный пациент находится в реанимации.
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По состоянию на утро 17 апреля в Николаевской области зарегистрировано 430 новых случаев коронавирусного заболевания, выздоровели больных за сутки — 291, умерло 30 человек.
Об этом сообщают в Николаевской облгосадминистрации.
Из всех 58463 выявленных с начала эпидемии случаев по месту жительства:
Заболевание COVID-19 установлено у 2104 (+13) работников учреждений здравоохранения.
Выздоровели больных за сутки — 291, всего выздоровели — 46234. Умерло всего от последствий COVID-19 — 1415, за сутки — 30.
За последние сутки методом ПЦР обследовано — 846 человек, методом ИФА — 230.
Ранее сообщалось, что загруженность коек в ковидных госпиталях Николаева составляет 76%, а каждый 10 госпитализированный пациент находится в реанимации.