По состоянию на утро 17 апреля в Николаевской области зарегистрировано 430 новых случаев коронавирусного заболевания, выздоровели больных за сутки — 291, умерло 30 человек.

Об этом сообщают в Николаевской облгосадминистрации.

Из всех 58463 выявленных с начала эпидемии случаев по месту жительства:

Николаев — 37796 (+199);

Первомайск — 2298 (+35);

Южноукраинск — 1788 (+11);

Вознесенск — 1504 (+28);

Очаков — 1167 (+5);

Арбузинский район — 714 (+13);

Баштанский район — 849 (+9);

Березанский район — 734 (+1);

Братский район — 500 (+16);

Березнеговатский район — 333 (+1);

Веселиновский район — 640 (8);

Витовский район — 2321 (+14);

Вознесенский район — 584 (+23);

Врадиевский район — 523 (+1);

Еланецкий район — 298 (+3);

Доманевский район — 784;

Казанковский район — 593 (+7);

Кривоозерский район — 382;

Николаевский район — 913 (+9);

Новобугский район — 636 (+6);

Новоодесский район — 1288 (+20);

Очаковский район — 570 (+2);

Первомайский район — 670 (+5);

Снигиревский район — 578 (+14).

Заболевание COVID-19 установлено у 2104 (+13) работников учреждений здравоохранения.

Выздоровели больных за сутки — 291, всего выздоровели — 46234. Умерло всего от последствий COVID-19 — 1415, за сутки — 30.

За последние сутки методом ПЦР обследовано — 846 человек, методом ИФА — 230.