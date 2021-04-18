По информации на 10:00 18 апреля на Николаевщине зарегистрировано 469 подтвержденных инфицированных коронавирусом, от осложнений скончалось 15 пациентов.
Об этом передают в Николаевской ОГА.
Из всех подтвержденных случаев по области:
Заболевание COVID-19 установлено у 2107 (+3) работников учреждений здравоохранения.
Выздоровели больных за сутки — 128, всего выздоровели — 46362. Умерло всего от последствий COVID-19 — 1430, за сутки — 15.
За последние сутки методом ПЦР обследовано — 890 человек, методом ИФА — 50.
Ранее НикВести сообщали, что по состоянию на утро 17 апреля в Николаевской области зарегистрировано 430 новых случаев коронавирусного заболевания, выздоровели больных за сутки — 291, умерло 30 человек.
|
Пішов у засвіти академік Володимир Чепелик - співавтор пам'ятника корабелам і флотоводцям у МиколаєвіТарас Кремінь
|
Ставки чьей зарплаты больше, чем наша жизнь?Александр Жолобецкий
|
Боже, за що все це нам!Станислав Мартиросов
По информации на 10:00 18 апреля на Николаевщине зарегистрировано 469 подтвержденных инфицированных коронавирусом, от осложнений скончалось 15 пациентов.
Об этом передают в Николаевской ОГА.
Из всех подтвержденных случаев по области:
Заболевание COVID-19 установлено у 2107 (+3) работников учреждений здравоохранения.
Выздоровели больных за сутки — 128, всего выздоровели — 46362. Умерло всего от последствий COVID-19 — 1430, за сутки — 15.
За последние сутки методом ПЦР обследовано — 890 человек, методом ИФА — 50.
Ранее НикВести сообщали, что по состоянию на утро 17 апреля в Николаевской области зарегистрировано 430 новых случаев коронавирусного заболевания, выздоровели больных за сутки — 291, умерло 30 человек.