По информации на 10:00 18 апреля на Николаевщине зарегистрировано 469 подтвержденных инфицированных коронавирусом, от осложнений скончалось 15 пациентов.

Об этом передают в Николаевской ОГА.

Из всех подтвержденных случаев по области:

Николаев — 38030 (+234);

Первомайск — 2334 (+36);

Южноукраинск — 1815 (+27);

Вознесенск — 1506 (+2);

Очаков — 1181 (+14);

Арбузинский район — 715 (+1);

Баштанский район — 886 (+37);

Березанский район — 743 (+9);

Братский район — 502 (+2);

Березнеговатский район — 333;

Веселиновский район — 644 (+4);

Витовский район — 2338 (+17);

Вознесенский район — 584;

Врадиевский район — 549 (+26);

Еланецкий район — 298;

Доманевский район — 786 (+2);

Казанковский район — 595 (+2);

Кривоозерский район — 383 (+1);

Николаевский район — 922 (+9);

Новобугский район — 652 (+16);

Новоодесский район — 1302 (+14);

Очаковский район — 578 (+8);

Первомайский район — 673 (+3);

Снигиревский район — 583 (+5).

Заболевание COVID-19 установлено у 2107 (+3) работников учреждений здравоохранения.

Выздоровели больных за сутки — 128, всего выздоровели — 46362. Умерло всего от последствий COVID-19 — 1430, за сутки — 15.

За последние сутки методом ПЦР обследовано — 890 человек, методом ИФА — 50.

Ранее НикВести сообщали, что по состоянию на утро 17 апреля в Николаевской области зарегистрировано 430 новых случаев коронавирусного заболевания, выздоровели больных за сутки — 291, умерло 30 человек.