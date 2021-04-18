За прошедшие сутки, 17 апреля, в Николаевской области вакцинировали 48 человек.

Соответствующие данные размещены на сайте Минздрава.

Больше всего прививок за сутки сделали в Донецкой области – 620, меньше всего в Сумской – 15.

По темпам вакцинации лидируют Киевская (22181), Львовская (34813), Днепропетровская (35788) и Донецкая (19864) области. В столице с начала вакцинации успели привить больше 42 тысяч человек.

Первую дозу в Николаевской области за время вакцинации вкололи 13924 жителям.

За прошедшие сутки в Украине против COVID-19 было привито 3333 человека. Всего с начала кампании по вакцинации сделано 449 197 прививок. Примечательно, что вторую дозу вакцины уже ввели пятерым людям.

Ранее НикВести сообщали, что 17 апреля, по областям развезут первые 29 250 доз вакцины Comirnaty производства Pfizer-BioNTech. Их поделят поровну — по 1170 доз в каждую из областей и Киев. Препарат получит и Николаевская область.