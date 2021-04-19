По состоянию, на понедельник, 19 апреля на Николаевщине зарегистрирован 461 подтвержденных инфицированных коронавирусом, от осложнений скончалось 17 пациентов.

Об этом сообщают в Николаевской облгосадминистрации.

Из всех подтвержденных случаев по области:

Николаев - 38194 (+164)

Первомайск - 2358 (+24)

Южноукраинск - 1817 (+2)

Вознесенск - 1551 (45)

Очаков - 1186 (+5);

Арбузинский район - 718 (+3)

Баштанский район - 892 (+6);

Березанский район - 744 (+1)

Братский район - 502;

Березнеговатский район - 382 (+49)

Веселиновский район - 652 (8);

Витовский район - 2350 (+12)

Вознесенский район - 597 (+13)

Врадиевский район - 556 (+7)

Еланецкий район - 298;

Вознесенский район - 798 (+12)

Казанковский район - 622 (+27)

Кривоозерский район - 402 (+19)

Николаевский район - 932 (10);

Новобугский район - 667 (15);

Николаевский район - 1324 (+22)

Очаковский район - 581 (+3)

Первомайский район - 675 (+2)

Снигиревский район - 595 (+12).

Заболевание COVID-19 установлено у 211 (+4) работников учреждений здравоохранения.

Выздоровели больных за сутки - 224, всего выздоровели - 46586. Умерло всего от последствий COVID-19 - 1447. За последние сутки методом ПЦР обследовано - 539 человек, методом ИФА - 38.

Напомним, за прошедшие сутки, 18 апреля, в Украине выявили 6 тысяч 506 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией. При этом прививку от COVID-19 на Николаевщине получили 10 человек.