По состоянию, на понедельник, 19 апреля на Николаевщине зарегистрирован 461 подтвержденных инфицированных коронавирусом, от осложнений скончалось 17 пациентов.
Об этом сообщают в Николаевской облгосадминистрации.
Из всех подтвержденных случаев по области:
Николаев - 38194 (+164)
Первомайск - 2358 (+24)
Южноукраинск - 1817 (+2)
Вознесенск - 1551 (45)
Очаков - 1186 (+5);
Арбузинский район - 718 (+3)
Баштанский район - 892 (+6);
Березанский район - 744 (+1)
Братский район - 502;
Березнеговатский район - 382 (+49)
Веселиновский район - 652 (8);
Витовский район - 2350 (+12)
Вознесенский район - 597 (+13)
Врадиевский район - 556 (+7)
Еланецкий район - 298;
Вознесенский район - 798 (+12)
Казанковский район - 622 (+27)
Кривоозерский район - 402 (+19)
Николаевский район - 932 (10);
Новобугский район - 667 (15);
Николаевский район - 1324 (+22)
Очаковский район - 581 (+3)
Первомайский район - 675 (+2)
Снигиревский район - 595 (+12).
Заболевание COVID-19 установлено у 211 (+4) работников учреждений здравоохранения.
Выздоровели больных за сутки - 224, всего выздоровели - 46586. Умерло всего от последствий COVID-19 - 1447. За последние сутки методом ПЦР обследовано - 539 человек, методом ИФА - 38.
Напомним, за прошедшие сутки, 18 апреля, в Украине выявили 6 тысяч 506 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией. При этом прививку от COVID-19 на Николаевщине получили 10 человек.
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По состоянию, на понедельник, 19 апреля на Николаевщине зарегистрирован 461 подтвержденных инфицированных коронавирусом, от осложнений скончалось 17 пациентов.
Об этом сообщают в Николаевской облгосадминистрации.
Из всех подтвержденных случаев по области:
Николаев - 38194 (+164)
Первомайск - 2358 (+24)
Южноукраинск - 1817 (+2)
Вознесенск - 1551 (45)
Очаков - 1186 (+5);
Арбузинский район - 718 (+3)
Баштанский район - 892 (+6);
Березанский район - 744 (+1)
Братский район - 502;
Березнеговатский район - 382 (+49)
Веселиновский район - 652 (8);
Витовский район - 2350 (+12)
Вознесенский район - 597 (+13)
Врадиевский район - 556 (+7)
Еланецкий район - 298;
Вознесенский район - 798 (+12)
Казанковский район - 622 (+27)
Кривоозерский район - 402 (+19)
Николаевский район - 932 (10);
Новобугский район - 667 (15);
Николаевский район - 1324 (+22)
Очаковский район - 581 (+3)
Первомайский район - 675 (+2)
Снигиревский район - 595 (+12).
Заболевание COVID-19 установлено у 211 (+4) работников учреждений здравоохранения.
Выздоровели больных за сутки - 224, всего выздоровели - 46586. Умерло всего от последствий COVID-19 - 1447. За последние сутки методом ПЦР обследовано - 539 человек, методом ИФА - 38.
Напомним, за прошедшие сутки, 18 апреля, в Украине выявили 6 тысяч 506 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией. При этом прививку от COVID-19 на Николаевщине получили 10 человек.