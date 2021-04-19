На Судостроительный завод «Океан» для выполнения ремонта зашел сухогруз NEW CAP.
Об этом сообщают на сайте завода.
Судноремонтники «Океана» выполнят работы по восстановлению люковых закрытий, наружной обшивки и конструкций корпуса, винто-рулевого и якорно-швартового устройств, донно-забортной арматуры и тому подобное.
Для реконструкции люковых закрытий понадобится разобрать, восстановить элементы и снова собрать механизм люковых закрытий системы Мак-Грегора. Это закрытия с механизмом отката, который состоит из нескольких коробчатых секций, соединенных цепями. Для открытия трюма секции люка передвигаются на роликах вдоль комингсов с помощью тросовой передачи.
Судно NEW CAP предназначено для перевозки генеральных грузов. Оно построено в 1997 году. Его длина — 102,83 метров, ширина — 15,85 метров, осадка — 4 метра, дедвейт — 5820 тонн, скорость — 10,8 узлов.
Напомним, на судостроительном заводе «Океан» начаты работы по созданию нового затвора сухого дока. В дальнейшем это позволит заводу принимать на ремонты большегрузные суда и реализовывать уникальные судостроительные программы.
На Судостроительный завод «Океан» для выполнения ремонта зашел сухогруз NEW CAP.
Об этом сообщают на сайте завода.
Судноремонтники «Океана» выполнят работы по восстановлению люковых закрытий, наружной обшивки и конструкций корпуса, винто-рулевого и якорно-швартового устройств, донно-забортной арматуры и тому подобное.
Для реконструкции люковых закрытий понадобится разобрать, восстановить элементы и снова собрать механизм люковых закрытий системы Мак-Грегора. Это закрытия с механизмом отката, который состоит из нескольких коробчатых секций, соединенных цепями. Для открытия трюма секции люка передвигаются на роликах вдоль комингсов с помощью тросовой передачи.
Судно NEW CAP предназначено для перевозки генеральных грузов. Оно построено в 1997 году. Его длина — 102,83 метров, ширина — 15,85 метров, осадка — 4 метра, дедвейт — 5820 тонн, скорость — 10,8 узлов.
Напомним, на судостроительном заводе «Океан» начаты работы по созданию нового затвора сухого дока. В дальнейшем это позволит заводу принимать на ремонты большегрузные суда и реализовывать уникальные судостроительные программы.