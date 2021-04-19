На Судостроительный завод «Океан» для выполнения ремонта зашел сухогруз NEW CAP.

Об этом сообщают на сайте завода.

Судноремонтники «Океана» выполнят работы по восстановлению люковых закрытий, наружной обшивки и конструкций корпуса, винто-рулевого и якорно-швартового устройств, донно-забортной арматуры и тому подобное.

Для реконструкции люковых закрытий понадобится разобрать, восстановить элементы и снова собрать механизм люковых закрытий системы Мак-Грегора. Это закрытия с механизмом отката, который состоит из нескольких коробчатых секций, соединенных цепями. Для открытия трюма секции люка передвигаются на роликах вдоль комингсов с помощью тросовой передачи.

Судно NEW CAP предназначено для перевозки генеральных грузов. Оно построено в 1997 году. Его длина — 102,83 метров, ширина — 15,85 метров, осадка — 4 метра, дедвейт — 5820 тонн, скорость — 10,8 узлов.

Напомним, на судостроительном заводе «Океан» начаты работы по созданию нового затвора сухого дока. В дальнейшем это позволит заводу принимать на ремонты большегрузные суда и реализовывать уникальные судостроительные программы.