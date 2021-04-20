Самое большое теплоснабжающее предприятие города ОКП «Николаевоблтеплоэнерго» одним из первых в области ввело дуальную форму образования в сотрудничестве с ведущими университетами региона, предоставив молодежи возможность усовершенствовать свои практические умения непосредственно на рабочем месте, а в будущем — получить предложение трудоустройства.

Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

Отмечается, что ОКП «Николаевоблтеплоэнерго» всегда поддерживает молодежь в желании присоединиться к команде предприятия.

— На сегодняшний день средний возраст работников нашего предприятия составляет 54 года. Мы понимаем, что без молодых кадров не обойтись, а в сфере теплоэнергетики с этим действительно есть сложности. Поэтому мы решили — почему бы нам не попробовать готовить профессионалов еще со времени их обучения в университете. Так, на сегодня 13 студентов Николаевского национального аграрного университета специальности «Электроэнергетика, электротехника и электромеханика» совмещают учебу с работой и один студент Николаевского НУК имени адмирала Макарова, — отмечает директор ОКП Николай Логвинов.

Среди работников есть и те, кто уже давно закончил обучение по дуальной форме образования и остался работать на предприятии, например, Валерия Шевченко.

— Я на предприятии начала работать в июле 2018 года. Параллельно получала высшее образование в Николаевском национальном аграрном университете по специальности «Менеджмент» по дуальной форме обучения, которая позволяла дистанционно обучаться на бюджетной основе, получать стипендию и работать. Кстати, я работала специалистом по государственным закупкам отдела материально технического снабжения, занималась планированием и отслеживанием годового плана закупок, заключением договоров на товары, работы и услуги, осуществляла публикацию заключенных договоров в системе Прозорро и проводила открытые торги. А проявив ответственное отношение к должностным обязанностям и успехи в работе, с апреля 2020 года перешла на должность старшего специалиста по государственным закупкам. А уже в июне возглавила сектор по организации публичных закупок ОМТС, — рассказывает она.

Совсем недавно к команде предприятия присоединился Андрей Гриценко — студент специальности теплоэнергетика Николаевского НУК имени адмирала Макарова и уже техник производственно-технического отдела ОКП «Николаевоблтеплоэнерго».

— Пока я работаю на полставки, уделяя несколько дней в неделю учебе. Среди моих обязанностей — составление проектов, контроль выполнения строительных работ и тому подобное. Скажу, что работа на предприятии и обучение — это кардинально разные вещи, ведь университет основном дает теоретические знания, а работа требует уже практических умений. Благодаря коллективу освоиться несложно, — отмечает Андрей Гриценко.

Дуальная форма образования — не единственный вариант, чтобы привлечь молодежь к работе на предприятии. Руководство облтеплоэнерго всегда приветствует в своих рядах всех желающих — от студентов последних курсов и недавних выпускников до тех, кто работал в совершенно другой сфере, однако готов учиться и совершенствоваться.

К примеру, Белая Дарья — экономист планово-экономического отдела.

— На предприятии я работаю 2 месяца и выполняю следующие обязанности: веду учет доходов и расходов, поступлений и отчислений средств предприятия, составляю реестр платежей, калькуляцию стоимости сдачи помещений в аренду, участвую в разработке тарифов и выполняю текущие задачи, которые поступают в отдел. Очень рада, что получила возможность работать с настоящими профессионалами, — рассказывает она.

В «Николаевоблтеплоэнерго» отмечают, что открыты к сотрудничеству с образовательными учреждениями Николаевщины и всей Украины, а предприятие готово стать хорошим стартом в карьере юных специалистов.

Ранее сообщалось, что областное коммунальное предприятие «Николаевоблтеплоэнерго» берет на работу студентов и молодых специалистов технических специальностей.