В Первомайском горрайонном отделе филиала государственного учреждения «Центра пробации» в Николаевской области прошел творческий конкурс «Моя сила вопреки особенностям», участниками которого стали его клиенты.

Об этом идет речь в сюжете программы «Объектив» на канале НИС-ТВ.

В Первомайском центре пробации на учете состоит 217 человек, осужденных к наказанию не связанных с лишением свободы. Система пробаций стала для єтих людей спасительнім шагом и дает оставаться на плаву. Участниками конкурса стали 46 человек, которые имеют проблемы со здоровьем и являются клиентами Центра.

Старший инспектор Первомайского ГРО филии ГУ «Центр пробации» Андрей Гашенко рассказывает, что на данное время никто не застрахован от совершения преступления.

— Поэтому каждый имеет второй шанс. Пробация – это шанс на исправления без изоляции от общества. Она не наказывает и не дает социальных услуг. Это эффективная работа с правонарушителями, которая мотивирует людей к изменениям и учит послушной жизни, - сказал Андрей Гашенко.

Победителем стал Николай Фиалковский. в качестве приза он получил велосипед, который помогла приобрести общественная благотворительная организация «Красный крест».

Напомним, в Первомайске напечатают календарь о людях с инвалидностью.