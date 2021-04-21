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По состоянию на среду, 21 апреля, в Николаевской области зафиксировано 397 новых инфицированных COVID-19. Выздоровели 427 человек, умерли — 14.
Об этом сообщается на странице Николаевской облгосадминистрации в Facebook.
Из всех 59 тысяч 801 подтвержденного случая по месту жительства:
Николаев - 38627 (+241)
Первомайск - 2386 (+24)
Южноукраинск - 1823 (+2)
Вознесенск - 1580 (+18)
Очаков - 1198.
На других административных территориях, в том числе отдельных территориальных общин, за прошедшие сутки зарегистрировано 112 случаев коронавирусной болезни.
Коронавирус зафиксировали у 5 медработников, за все время - 2123. За последние сутки методом ПЦР обследовано — 691 человек, методом ИФА — 286.
Напомним, на Николаевщине от COVID-19 привили уже почти 14,5 тысяч человек. А за последние сутки, в Украине зафиксировано 12 162 новых случаев COVID-19.
По состоянию на среду, 21 апреля, в Николаевской области зафиксировано 397 новых инфицированных COVID-19. Выздоровели 427 человек, умерли — 14.
Об этом сообщается на странице Николаевской облгосадминистрации в Facebook.
Из всех 59 тысяч 801 подтвержденного случая по месту жительства:
Николаев - 38627 (+241)
Первомайск - 2386 (+24)
Южноукраинск - 1823 (+2)
Вознесенск - 1580 (+18)
Очаков - 1198.
На других административных территориях, в том числе отдельных территориальных общин, за прошедшие сутки зарегистрировано 112 случаев коронавирусной болезни.
Коронавирус зафиксировали у 5 медработников, за все время - 2123. За последние сутки методом ПЦР обследовано — 691 человек, методом ИФА — 286.
Напомним, на Николаевщине от COVID-19 привили уже почти 14,5 тысяч человек. А за последние сутки, в Украине зафиксировано 12 162 новых случаев COVID-19.