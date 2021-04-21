Вчера, 20 апреля, на внеочередной сессии горсовета первомайские депутаты приняли решение о рассмотрении электронной петиции о признании бездомных кошек частью экосистемы города.
Об этом говорится в сюжете Olta TV.
Это первый случай с 2016 года, когда петиция в Первомайске набрала необходимое количество голосов. Ее автор Анна Оситковская предложила рекомендовать обслуживающим коммунальным учреждениям и ОСМД обеспечить животным свободный доступ в подвальные помещения для уничтожения грызунов и для зимовки, а также по возможности предоставить им домики для комфортной жизни в местах их скопления и кормления.
Кроме этого, согласно петиции, необходимо обеспечить регулирование численности бездомных кошек путем их стерилизации с обязательной вакцинацией. На это нужно предусмотреть средства в городском бюджете на следующий год.
Ранее сообщалось, что в Вознесенске нашли здание для будущего приюта бездомных животных.
Вчера, 20 апреля, на внеочередной сессии горсовета первомайские депутаты приняли решение о рассмотрении электронной петиции о признании бездомных кошек частью экосистемы города.
Об этом говорится в сюжете Olta TV.
Это первый случай с 2016 года, когда петиция в Первомайске набрала необходимое количество голосов. Ее автор Анна Оситковская предложила рекомендовать обслуживающим коммунальным учреждениям и ОСМД обеспечить животным свободный доступ в подвальные помещения для уничтожения грызунов и для зимовки, а также по возможности предоставить им домики для комфортной жизни в местах их скопления и кормления.
Кроме этого, согласно петиции, необходимо обеспечить регулирование численности бездомных кошек путем их стерилизации с обязательной вакцинацией. На это нужно предусмотреть средства в городском бюджете на следующий год.
Ранее сообщалось, что в Вознесенске нашли здание для будущего приюта бездомных животных.