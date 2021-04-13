В Вознесенске будущий приют для бездомных животных организуют на территории бывшего здания ЗАО «Зеленый Гай» в микрорайоне «Прямое». Предположительно, в приюте смогут содержать сразу 200 животных.

Об этом рассказал городской голова Вознесенска Евгений Величко.

Он отметил, что после многочисленных жалоб горожан на стаи бродячих псов, он занялся поиском помещения под будущий приют. При том, что в бюджете в Вознесенска на этот год не предусмотрены средства на организацию приюта.

— Проблема приобрела угрожающие масштабы, и поэтому было принято решение действовать. Труднее всего было найти место для убежища. Я лично объездил все более или менее пригодные здания на окраинах города. Главное требование было, чтобы объект находился на расстоянии от жилой застройки, но к нему легко было добраться пешком от ближайшей автобусной остановки. Такое помещение было найдено на территории микрорайона Прямое. Спасибо руководителям ЗАО «Зеленый Гай» за понимание серьезности проблемы и за оперативную и бесплатную передачу территории с постройками в коммунальную собственность общины, — рассказал Евгений Величко.

В настоящее время, здание склада и прилегающая территория площадью 1,3 га находятся в запущенном состоянии.

— Поэтому, силами неравнодушных людей и предпринимателей строим по периметру участка забор и первые вольеры, — отметил Евгений Величко.

Мэр Вознесенска обещает, что в будущем приюте все питомцы будут накормлены и ухожены.

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