Открытие моста может обеспечить удобную логистику к будущему индустриальному парку на территории завода.

Об этом заявил председатель Николаевской ОГА Виталий Ким в комментарии СВІДОК.info.

Напомним, 19 апреля генеральный директор ГК «Укроборонпром» Юрий Гусев рассказал, что на территории Николаевского судостроительного завода хотят организовать индустриальный парк. Он отметил, что эту инициативу поддержал президент Владимир Зеленский.

Губернатор Николаевщины считает, что открытие новой переправы поможет снять нагрузку с Ингульского моста, но сначала нужно понять концепцию развития индустриального парка на территории завода.

— Мы рассматриваем возможность использовать этот мост. Мы были на территории завода на прошлой неделе и изучали этот вопрос для того, чтобы разгрузить Ингульский мост. Если в концепцию индустриального парка будет вкладываться проезжая зона для разгрузки Ингульского моста, то это будет сделано, — сказал Виталий Ким.

Виталий Ким добавил, что через акваторию завода невозможно курсирование гражданских судов из-за габаритов пешеходного моста. Исключение в будущем, возможно, сделают для кораблей, идущих к индустриальному парку.

Ранее сообщалось, что Министерство развития общин и территорий разрабатывает концепцию развития индустриальных парков на 2021-2024 годы. Эта работа проходит совместно с комитетом Верховной рады по вопросам экономического развития и экспертами.