Главный врач КНП «Николаевский областной центр лечения инфекционных болезней» Светлана Федорова просит городскую власть возобновить полную работу общественного транспорта.

Соответствующий комментарий она опубликовала в Telegram-канале НикВести.

Светлана Федорова отметила, что ограниченное по времени движение транспорта не влияет на изменения эпидситуации в городе, связанные с эпидемией COVID-19.

— Да не влияет выдуманный график транспорта на эпидситуацию! Черт вас побери. Только ухудшает. Пустите нормально транспорт, уберите хоть эту проблему, — резюмировала Светлана Федорова.

Напомним, что в пятницу, 23 апреля, городская комиссия по вопросам ТЭБ и ЧСнемного ослабила карантинные ограничения в Николаеве,. В частности, с понедельника, 26 апреля, немного расширили время пассажирских перевозок. Теперь общественный транспорт будет ходить с перевозки с 6:00 до 10:00 и с 16:00 до 20:00. При этом, спецпропуска пока еще остаются.

В тоже время,загруженность «ковидных» коек в КНП «Николаевский областной центр лечения инфекционных болезней» в последние недели составляет более 90%.