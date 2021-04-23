Заполненность коек для пациентов с подтвержденными случаями COVID-19 в больницах Николаевской области по состоянию на пятницу, 23 апреля, составляет 59,4%.

Об этом свидетельствуют данные, опубликованные Николаевской ОГА в Facebook, передают НикВести.

На стационарном лечении в учреждениях здравоохранения области находится 1565 человек, болен на коронавирус или с подозрением.

КНП «Николаевский областной центр лечения инфекционных болезней» - 118 больных ( загруженность 90,8% );

Первомайская центральная районная больница - 86 больных (загруженность 71,7%);

городская больница №1 Николаева - 192 больных (загруженность 71,1%);

родильный дом №1 Николаева - 18 больных (загруженность 18%);

Южноукраинска городская многопрофильная больница - 51 больной и 7 с подозрением (загруженность 48,3%);

Баштанская центральная районная больница - 31 больной и 3 с подозрением (загруженность 72,3%);

Вознесенская городская многопрофильная больница - 59 больных и 18 человек с подозрением (загруженность 77%)

Новобугская центральная районная больница - 76 больных (загруженность 56,3%);

городская больница №3 Николаева - 151 больной и 44 человека с подозрением (загруженность 83%);

городская детская больница №2 Николаева - 9 больных и 9 с подозрением (загруженность 18%);

городская больница №5 Николаева - 189 больных и 88 человек с подозрением (загруженность 75,9%);

Николаевская областная детская клиническая больница - 30 больных и 8 с подозрением (загруженность 76%);

Николаевская центральная районная больница - 33 больных (загруженность 85%);

Новоодесская центральная районная больница - 64 больных (загруженность 41,3%);

Николаевский региональный фтизиопульмонологический медицинский центр - 107 больных (загруженность 30,6%);

Доманевская центральная районная больница - 19 больных и 8 с подозрением (загруженность 25,7%);

Очаковская многопрофильная больница - 68 больных и 5 с подозрением (загруженность 67,6%);

Снигиревская центральная районная больница - 73 больных и 1 с подозрением (загруженность 67,1%).

Напомним, за прошедшие сутки, 22 апреля, на Николаевщине было зарегистрировано 383 новых подтвержденных случаев заболевания COVID-19, 19 человек умерло от последствий коронавируса.

В пятницу, 23 апреля, региональная комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС рекомендовала Николаеву смягчить следующие карантинные ограничения: разрешить ходить в школу ученикам 1-4 классов, а также разрешить пассажирские перевозки с 6:00 до 10:00 и с 16:00 до 20:00.