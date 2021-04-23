За прошедшие сутки, 22 апреля, в населенных пунктах Николаевской области зарегистрировано 383 новых подтвержденных случаев заболевания COVID-19, 19 человек умерло от последствий коронавируса.

Соответствующие данные опубликовала Николаевская ОГА.

Также было зафиксировано 5 случаев и среди медиков. Всего за время пандемии в Николаевской области зарегистрированы болезни у 2137 медработника.

Данные по районам области: всего (на сегодня):

Николаев - 39149 (+176)

Первомайск - 2436 (+22)

Южноукраинск - 1842 (+9);

Вознесенск - 1622 (+41)

Очаков - 1207 (7).

На других административных территориях, в том числе отдельных территориальных общин, за прошедшие сутки зарегистрировано 128 случаев коронавирусной болезни.

Выздоровели больных за сутки - 630 челоек, что на вдвое раза почти больше, чем за день до этого. Всего выздоровели - 45 513. Умерло всего от последствий в Николаевской области COVID-19 - 1514.

Всего за время пандемии в Николаевской области было зарегистрировано 60 918 подтвержденных заболеваний.

Напомним, в Украине, за последние сутки, было зарегистрировано 14 277 новых случаев COVID-19. При этом, в Николаевской области вакцинировали от COVID-19 больше 15 тысяч людей.

В свою очередь, городской голова Николаева Александр Сенкевич заявил, что в Николаеве уровень смертности, вызванной последствиями коронавирусной болезни, остается высоким. Это один из показателей, который не позволяет городу выйти из «красной зоны».