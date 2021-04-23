По состоянию на пятницу, 23 апреля, в Украине зафиксировано 14 277 новых случаев COVID-19, что на 2358 меньше, чем за день до этого.

Об этом сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

За прошедшие сутки от последствий коронавирусной болезни умер 434 человек, выздоровели — 18 964.

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (1269) Днепропетровской (1296), Харьковской (1137), Львовской (926) и Киевской (922) областях.

В частности, заболел 591 ребенок и 277 медработников. Госпитализировано 3728 человека. Проведено 95 740 тестирований: методом ПЦР — 41 305, методом ИФА — 18 360.

Напомним, за предыдущие сутки, в Индии коронавирус обнаружили у более чем 314 тысяч человек, что является наибольшим показателем в мире от начала пандемии.