На мурале возле скейт-парка на Херсонском шоссе появилось изображение известного в Николаеве фотографа и общественного активиста Дениса Сисина.

Фото мурала выложили в одной из николаевских групп в социальной сети Facebook.

Денис Сисин был известным в Николаеве фотографом и общественным активистом. Вместе с Евгением Корольковым они создали скейт-парк на территории родного района. 12 сентября 2020 года, на Херсонском шоссе торжественно открыли современный скейт-парк. Спортивный объект был построен в рамках программы общественного бюджета.

Недавно, Евгений Корольков рассказал, что мурал возле скейт-парка будет самым крупным в городе. Его площадь составит примерно 600 квадратных метров.

Кроме этого, общественный активист отметил, что рядом со скейт-парком будет находится и современное пространство для молодежи, где планируется создать на зону отдыха, спортивная площадку, урбан-парк и даже инклюзивную площадку для детей.

Напомним, летом 2019 года у Дениса Сисина был диагностирован рак — первичная медиастинальная В-крупноклеточная лимфома. Он перенес операцию, ряд курсов химиотерапии. Однако, 18 января этого года, известный фотограф умер.