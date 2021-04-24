Украина установила мировой рекорд по озеленению планеты — за сутки в стране высадили 4,1 миллиона деревьев. Всего участие в акции по озеленению приняли 110 стран.

Об этом сообщает Министерство иностранных дел Украины.

Организатором выступил глобальный экологический проект Greening of the Planet. Он же, как сообщает МИД, во Всемирный день Земли 22 апреля объявил результаты акции «1 миллион деревьев за 1 день в 100 странах мира», которая проходила 10 апреля.

В акции приняли участие 2 миллиона 145 тысяч участников из 110 стран. Среди них из Украины — 559 тысяч человек. Более 70 иностранных дипломатических учреждений Украины приняли участие или планируют присоединиться к инициативе.

Всего этого дня высадили 5 миллионов 544 дерева. Из них в Украине — 4 миллиона 124 тысячи, в мире — 1,4 миллиона. Сажали деревья 184 разных видов.

Среди стран-лидеров, которые организовали наибольшее количество высаженных деревьев также Канада, Великобритания, Беларусь, Турция, Молдова, Польша, Индонезия, Тунис, Черногория, Кувейт и Сингапур.