Николаевскому зоопарку в понедельник, 26 апреля, исполнилось 120 лет.

Об этом сообщили на странице зоопарка в Facebоok.

Отмечается, что основателем Аквариума (так раньше назывался зоопарк - прим.) был городской голова, юрист по специальности, Николай Леонтович, который 1937 году был репрессирован. Кроме основной деятельности, он имел и собственную коллекцию рыб, которая была известна даже в Европе.

Аквариумы в доме Леонтовича были оборудованы электрическими компрессорами и подогревателями. Рыбы были размещены в 75 аквариумах. Коллекция насчитывала около 50 видов рыб и земноводных, свыше 1000 экземпляров.

Леонтович постоянно публиковал статьи по аквариумистике, был активным членом общества любителей природы Николаева. Официальной датой основания Николаевского зоопарка считается 26 апреля 1901 года. Именно в этот день Николай Леонтович решил открыть свою коллекцию для всех желающих, - сказано в сообщении.

На сегодняшний день Николаевский зоопарк - один из старейших зоопарков Украины. Он имеет самую большую коллекцию диких животных среди зоопарков Украины: около 500 видов и более 5000 особей.

Зоопарк является одним из объектов природно-заповедного фонда Украины, который содержит и разводит диких животных с целью сохранения генофонда зоологических коллекций, особенно исчезающих, редких, занесенных в Красную книгу Украины и международных Красных списков.

На территории зоопарка также находится Музей истории, который сейчас является филиалом областного краеведческого музея «Старофлотские казармы». Также зоопарк имеет свой флаг, герб и гимн.

Кроме того, Николаевский зоопарк - единственный представитель Украины во Всемирной ассоциации зоопарков и аквариумов (WAZA), кандидат в членство Европейской ассоциации зоопарков и аквариумов (EAZA), член Евразийской региональной ассоциации зоопарков и аквариумов (EARAZA), Международной системы учета животных. Наш зоопарк является одним из инициаторов создания Украинской ассоциации зоопарков и аквариумов (UAZA), президентом которой является директор Николаевского зоопарка Владимир Топчий, - добавили в пресс-службе зоопарка.

В честь юбилея, работников зоопарка, которые проработали более пяти лет, наградили памятным знаком «120 лет Николаевскому зоопарку», основанным для граждан Украины за значительные заслуги.

Напомним, недавно амурскому тигру по имени Гелиос, который живет в Николаевском зоопарке, исполнилось 15 лет.