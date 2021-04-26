Заполненность коек для пациентов с подтвержденными случаями COVID-19 в больницах Николаевской области по состоянию на понедельник, 26 апреля, составляет 54,6%. за выходные этот показатель снизился на 4,8%.

Об этом свидетельствуют данные, опубликованные Николаевской ОГА в Facebook, передают НикВести.

На стационарном лечении в учреждениях здравоохранения области находится 1442 человека, болен на коронавирус или с подозрением:

КНП «Николаевский областной центр лечения инфекционных болезней» - 110 больных (загруженность 84,6%);

Первомайская центральная районная больница - 87 больных (загруженность 72,5%);

городская больница №1 Николаева - 184 больных (загруженность 68,1%);

родильный дом №1 Николаева - 17 больных и 1 с подозрением (загруженность 18%);

Южноукраинска городская многопрофильная больница - 48 больных и 5 с подозрением (загруженность 44,2%);

Баштанская центральная районная больница - 24 больных и 1 с подозрением (загруженность 48,1%);

Вознесенская городская многопрофильная больница - 51 больной и 25 человек с подозрением (загруженность 76%);

Новобугская центральная районная больница - 79 больных и 2 человека с подозрением (загруженность 60%);

городская больница №3 Николаева - 145 больных и 34 человек с подозрением (загруженность 71,7%);

городская детская больница №2 Николаева - 6 больных и 5 с подозрением (загруженность 11%);

городская больница №5 Николаева - 152 больной и 82 человека с подозрением (загруженность 64,1%);

Николаевская областная детская клиническая больница - 24 больных и 9 с подозрением (загруженность 66%);

Николаевская центральная районная больница - 38 больных (загруженность 47,5%);

Новоодесская центральная районная больница - 65 больных и 1 с подозрением (загруженность 66%);

Николаевский региональный фтизиопульмонологический медицинский центр - 93 больных (загруженность 26,6%);

Доманевская центральная районная больница - 21 больной и 4 с подозрением (загруженность 23,8%);

Очаковская многопрофильная больница - 64 больных (загруженность 59,3%);

Снигиревская центральная районная больница - 63 больных и 2 человека с подозрением (загруженность 54,2%).

Напомним, на Николаевщине за сутки зафиксировали 375 новых случаев COVID-19.

В Украине улучшается ситуация с коронавирусом, сейчас уже Киев и еще 10 областей соответствуют норме по уровню госпитализаций пациентов с коронавирусом. При этом Николаевская область не показывает положительные результаты - 68,7 при норме 60 на 100 тысяч населения.