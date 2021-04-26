В шахте на территории бразильского штата Пара биологи обнаружили необычный штамм бактерий, которые питаются купоросом и производят чистую медь.

Об этом пишет Корреспондент.

Отмечается, что открытые микроорганизмы могут превращать медный купорос в чистый металл без какого-либо вмешательства человека.

Необычную бактерию из рода бацилл (Bacillus) выявили, изучая микробов из медных шахт на территории Бразилии. Эта бактерия обитает в кислотной среде, которая богата солями меди.

Биологи размножили микроорганизмы в лаборатории и добавили в их питательную среду раствор медного купороса. В течение двух следующих суток все следы соли серной кислоты и меди исчезли из сосуда, а на его дне скопился осадок из частиц диаметром в доли нанометра.

Оказалось, что эти частицы состоят из чистой меди, которую бактерии выделяли в атомарной форме.

Как известно, для прямого восстановления меди из раствора любых ее солей в промышленности используют токсичные растворители и катализаторы. Из-за этого производство меди является одним из самых экологически неблагоприятных процессов.

Найденные бактерии справляются с задачей, используя всего 14 ферментов. При этом их интересуют атомы серы, а медь в данном случае служит побочным продуктом реакции.

Ученые полагают, что особенность бразильских бацилл можно использовать для восстановления экосистем и в промышленности.

В частности, атомарная медь может служить сырьем для производства различных наноструктур, катализаторов и медицинских препаратов.

Напомним, в сентябре 2020 года жителей восьми городов в американском штате Техас предупредили о смертельном микробе Naegleria fowleri в водопроводе. Он питается мозгом, что приводит к смерти.